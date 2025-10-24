Una decena de árboles caídos en Avilés y Castrillón por el temporal

Y. L. AVILÉS. Viernes, 24 de octubre 2025, 06:44 Comenta Compartir

Las fuertes rachas de viento que empezaron a soplar en la comarca, especialmente desde la madrugada de ayer, obligaron a las policías locales de la comarca a desdoblarse para atender las numerosas alertas de sucesos ocasionados por el temporal. Las de Avilés y Castrillón sumaron más de treinta intervenciones en las que las caídas de árboles fueron las más complicadas porque en algunos casos se vieron cortados viales de circulación.

En total cayeron diez árboles. En Avilés uno del parque de Ferrera causó daños en uno de los patios de los edificios de la calle Rivero, mientras que otro que se vino abajo en Retumés cortó la carretera hasta que el servicio de Parques y Jardines pudo retirarlo. Un tercer árbol cayó en la zona del centro de salud de La Magdalena, en la calle Valdés Salas.

Los contenedores desplazados, sin causar daños materiales ni personales, estuvieron también a la orden del día, además del cableado desprendido, por ejemplo en la zona de El Caliero, los carteles caídos o vallas y andamios movidos. En Avilés, como es habitual se cerraron los parques al paso para evitar accidentes y en Castrillón se hizo lo mismo también con el Museo de Anclas, en este caso por el fuerte oleaje.

En este concejo el número de árboles que no pudo superar las fuertes rachas de viento fue muy superior al de Avilés y los agentes de la Policía Local tuvieron que atender en total una veintena de incidencias en distintos puntos del territorio. Los árboles caídos cortaron carreteras en La Cangueta, San Miguel de Quiloño, La Llonguera, Las Vallinas o El Pipe. Además el temporal hizo que se desprendiesen parte del alumbrado público en algunas calles del concejo o incluso de la red semafórica, además de que se desplazasen contenedores sin causar daños.

Accidentes

Además de atender a las incidencias causadas por el temporal en todo el concejo, la Policía Local de Avilés intervino ayer en dos accidentes, sin heridos que se produjeron en la calle Castilla y en el Parque de El Muelle. En el primero un vehículo de reparto golpeó y causó daños sobre un banco público por lo que los agentes levantaron atestado y en el segundo fue un choque entre dos vehículos en los que los policías asistieron a los conductores para elaborar el parte amistoso de accidente.

Según la previsión de la Aemet hoy en la comarca se vivirá al menos durante la mañana una situación muy similar a la de ayer en cuanto a temperaturas y viento, aunque se espera que por la tarde las rachas de viento ya no alcancen las velocidades que en algunos momentos del día se registraron en la jornada de ayer jueves.