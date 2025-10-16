La Universidad Nebrija inaugurará el grado de Enfermería en Avilés en septiembre de 2026

Montserrat Gomendio Kindelan, la rectora de la Universidad Nebrija, mostraba ayer la satisfacción de la institución con el acuerdo del Gobierno asturiano que ... despeja el camino para su implantación en Avilés y adelantaba ya algunos plazos. Su objetivo es que en septiembre de 2026 se inaugure el grado de Enfermería, sería inicialmente en Maqua y Álvarez Acebal, para en 2027 arrancar en la que será su sede oficial, el Palacio de Camposagrado.

«Para la Universidad Nebrija es una excelente noticia la autorización de nuestro centro adscrito en Avilés. Detrás del proyecto hay mucho trabajo y un gran equipo de profesionales que se ha esforzado en poner en marcha una propuesta enriquecedora para la región, que pueda atraer y formar talento y dinamizar la oferta educativa de la ciudad», afirmó la rectora. Y añadió que «nuestro objetivo es llevar la formación de excelencia que caracteriza a nuestra institución al nuevo centro avilesino, en el que mantendremos nuestro compromiso irrenunciable con el rigor, la calidad y la innovación».

Gomendio agradeció expresamente los pasos dados por el Gobierno del Principado y la alcaldesa de Avilés «para que este proyecto pueda ver la luz y redundar en provecho de toda la comunidad asturiana». Además aseguró que también han recibido «numerosas muestras de apoyo por parte de la sociedad avilesina, que está acogiendo el proyecto con mucha ilusión».

La Universidad Negrija cuenta ahora con dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado. No obstante, la institución no tiene intención de dejar pasar todo ese tiempo y ayer ya anunciaba que iniciarán los trámites tan pronto como el decreto aprobado el martes por el Consejo de Gobierno del Principado se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Además, también señalaron desde la Nebrija que iniciarán de forma inminente la solicitud de modificación del título de Enfermería para su implantación en Asturias. «La Universidad está trabajando intensamente para cumplir todos los requisitos de la normativa vigente con la mayor agilidad», señalaron.

Sesenta plazas

Con todo, el grupo Nebrija tiene previsto que la inauguración del grado de Enfermería se produzca en septiembre de 2026, inicialmente en el Espacio Maqua y en la casa de Álvarez Acebal que ocupaba hasta la pasada primavera parte de las enseñanzas del Conservatorio Julián Orbón. Como ya se ha anunciado, la ubicación definitiva de la Nebrija será el Palacio de Camposagrado, pero esto se producirá una vez que terminen las obras de construcción del nuevo Centro de la Escuela de Arte del Principado de Asturias en el Parque Empresarial Principado de Asturias, obra que comenzará de forma inminente ya que ha sido ya adjudicada por la Consejería de Educación. De esta forma, los cálculos de la Nebrija pasan por ocupar Camposagrado en 2027.

El grado en Enfermería arrancará con sesenta plazas presenciales y se caracterizará por los mismos criterios que rigen el modelo Nebrija en Madrid: «excelencia docente, formación personalizada, innovación y apuesta por la investigación», señalan desde la institución, que también avanza que, en la medida de lo posible, el personal de administración y servicios se contratará en la región.