La sede de la Nebrija estará en Camposagrado una vez se traslade la Escuela de Arte. JUAN CARLOS ROMÁN

La Universidad Nebrija inaugurará el grado de Enfermería en Avilés en septiembre de 2026

La rectora asegura que detrás del proyecto «hay mucho trabajo para poner en marcha una propuesta enriquecedora para la región»

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:30

Montserrat Gomendio Kindelan, la rectora de la Universidad Nebrija, mostraba ayer la satisfacción de la institución con el acuerdo del Gobierno asturiano que ... despeja el camino para su implantación en Avilés y adelantaba ya algunos plazos. Su objetivo es que en septiembre de 2026 se inaugure el grado de Enfermería, sería inicialmente en Maqua y Álvarez Acebal, para en 2027 arrancar en la que será su sede oficial, el Palacio de Camposagrado.

