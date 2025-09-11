El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El rector de Uniovi y el CEO de The Next Pangea, Ignacio Villaverde y Rodrigo García, presentaron el curso junto a parte del profesorado en la residencia de La Granda. Pablo Nosti

La Universidad de Oviedo y la empresa The Next Pangea impulsan una formación pionera en derecho tecnológico

Se trata de un curso de varias semanas sobre la práctica legal en emprendimiento para startups y empresas de base tecnológica que se desarrollará en la residencia de La Granda de Gozón

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43

En la Universidad de Oviedo tienen claro que la colaboración con la empresa privada es fundamental en el desarrollo de proyectos de alto valor ... y en la comarca de Avilés han encontrado un aliado en la empresa The Next Pangea, empresa tecnológica nacida del Centro de I+D de ArcelorMittal hace ahora cuatro años. Ambas entidades inauguraron este jueves en la residencia de La Granda un nuevo curso en formato de microcredencial, es decir, una formación especializada sobre la práctica legal en emprendimiento para startups y empresas de base tecnológica.

