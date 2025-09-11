La Universidad de Oviedo y la empresa The Next Pangea impulsan una formación pionera en derecho tecnológico

En la Universidad de Oviedo tienen claro que la colaboración con la empresa privada es fundamental en el desarrollo de proyectos de alto valor ... y en la comarca de Avilés han encontrado un aliado en la empresa The Next Pangea, empresa tecnológica nacida del Centro de I+D de ArcelorMittal hace ahora cuatro años. Ambas entidades inauguraron este jueves en la residencia de La Granda un nuevo curso en formato de microcredencial, es decir, una formación especializada sobre la práctica legal en emprendimiento para startups y empresas de base tecnológica.

El curso cuenta con cuarenta alumnos y se desarrollará todos los viernes hasta el mes de octubre. En la presentación estuvieron presentes el rector de la Universidad de Oviedo y el CEO de The Next Pangea, Ignacio Villaverde y Rodrigo García Acebal respectivamente. También se conectó telemáticamente Nicolás de Abajo, responsable de los centros de I+D de ArcelorMittal.

Sin embargo la presentación de los contenidos corrió a cargo de los directores de la formación, Pino del Río (Pangea) y Ángel Espiniella (Uniovi). «La aportación diferencial de esta formación es que no hay nada parecido, desde luego en el norte de España, y entiendo que desde el punto de vista de la Universidad de Oviedo no se había hecho nada parecido. Se trata, sobre todo, de intentar aproximar todo lo que tiene que ver con la práctica concreta de las tecnologías en el mundo de empresa con una visión legal, es decir, qué necesitas si quieres empezar desde cero una empresa tecnológica y salir al mercado, qué prevenciones tiene que seguir para tener éxito y evitar todo tipo de conflictos», explicaron los directores.

También aclararon al alumnado que son las microcredenciales. «Se trata de unos títulos propios que se pretenden hacer a nivel de la Unión Europea en colaboración con las empresas, de forma que las empresas nos expliquen un poco cuáles son sus necesidades formativas, sus demandas de trabajadores y alinearnos con esas empresas», desgranó Ángel Espiniella Menéndez. Catedrático de Derecho Internacional Privado en Uniovi y codirector del curso.

Durante las próximas semans se tratarán por tanto todos estos asuntos, «y queremos hacerlo accesible, tanto a los alumnos como a los profesionales, unir toda esta experiencia de años, y desde luego con la profesionalidad y la docencia que nos brinda la Universidad de Oviedo. Queremos intentar hacer fácil lo difícil, porque realmente aunar todas estas materias y que tengan sentido, que tengan un orden, para poderlo trasladar de forma sencilla no ha sido nada fácil», apuntaron los responsables de la formación.

Según explicaron, aún existe un gran desconocimiento sobre «la cantidad de instrumentos que nos da el derecho para utilizarlos, para poder proteger lo que se llama los activos intangibles. Más allá de lo que se llama patentes y marcas, hay muchos otros elementos, como los secretos empresariales, como política también de blockchain, para poder proteger todo ese conocimiento intangible antes de salir al mercado, que eso es lo que realmente se trata», anticiparon.

Las formaciones comienzan hoy mismo en La Granda con un profesorado compuesto por trabajadores de la empresa y profesores de la propia Universidad de Oviedo. Se desarrollarán durante los próximos doce viernes.