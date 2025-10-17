'El Bosque', del arte a la acción en Laboral

Laboral Centro de Arte inauguraba este viernes la primera gran exposición bajo el mandato de su nueva directora, Semíramis González: 'El bosque', del artista ... valenciano Hugo Martínez-Tormo, una invitación a reflexionar sobre el futuro que queremos para nuestro planeta desde el diálogo entre ciencia, creación artística y tecnología para promover la acción ambiental y la conciencia ecológica.

En su debut público como responsable de Laboral, González, en una intervención donde combinó el uso del asturiano y el castellano, destacó a propósito del trabajo de Martínez-Tormo que «la ecoloxía enséñanos qu'un bosque nun ye solo la suma de los árboles que lu habiten sinón un sistema de comunicción permanente» , comparando el funcionamiento basal de los bosques, «onde los árboles comuníquense y ayúdense», con la arquitectura de internet para subrayar que «la vida nun avanza gracies a individuos aislaos, sinón de sistemes d'intercambiu». Las palabras de la directora del Centro de Arte, pronunciadas ante la consejera de Cultura Vanessa Gutiérrez y la concejala gijonesa del ramo, Montserrat López Moro, momentos después de haber participado con ellas en la reunión del Patronato de Laboral, parecían igual de pertinentes aplicadas a la cordial sintonía colaborativa que expresarían las representantes de las tres instituciones.

Así lo manifestaron tanto la edil, en su discurso, al saludar al nuevo equipo, como la titular de Cultura del Principado que hizo explícito su voto de «desea-y tola suerte del mundu al frente d'esti proyectu» a Semíramis González y sobre la exposición que se inauguraba elogió su encaje en los objetivos del Centro de Arte de «contribuir a enriquecer el debate y el pensamientu críticu col compromisu na sociedá que vivimos», con un asunto especialmente sensible en nuestro país tras los devastadores incendios forestales del pasado verano.

Una implicación directa con uno de ellos, el que padeció la parroquia canguesa de Genestoso, está presente en la obra que expone Hugo Martínez-Tormo. Se trata de la instalación 'Real/Unreal' –una de las tres que forman la exposición–, en la que se explora la intersección entre lo real y lo virtual, lo orgánico y lo digital, que se traduce en una porción de tierra de un bosque quemado en esa parroquia del occidente asturiano puesta en diálogo con un video generado con el software Unreal Engine que muestra un bosque utópico, virtual.

Muy próxima en el espacio que comparten en la Nave 2 de Laboral, otra instalación, 'Semillas digiales. Digital Seeds', ofrece una experiencia multisensorial donde los visitantes, al tocar las semillas que contiene un recipiente de madera, generan artificialmente árboles que crecen en tiempo real mediante tecnologías de detección táctil y algoritmos de arte generativo. La obrapretende ser una reflexión profunda sobre nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente. Al interactuar con las semillas, los visitantes se convierten en co-creadores del ecosistema digital, recordando que nuestras acciones tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea.

120.000 píxeles

Pero sin duda, la instalación con mayor carga simbólica y también práctica es la que abre el recorrido por la creación del artista valenciano: 'El bosque pixelado'. Exhibe la imagen pixelada de un bosque generado por ordenador, compuesta por una paleta de 15 colores para un conjunto total de 120.000 píxeles. Cada uno de estos píxeles se convierte en una obra monócroma pintada a mano sobre una tabla de pino. Y aquí viene la parte que invita al espectador a pasar a la acción, ya que cada uno de esos cuadritos puede ser adquirido por un precio estándar de 20 euros destinados a plantar un árbol. El proyecto vincula así arte y reforestación, transformando la participación del público en un gesto real de regeneración medioambiental. La comparativa del impacto que podría tener la iniciativa la dio el propio artista: «120.000 árboles equivalen a la extensión de 100 campos de fútbol».

La exposición podrá visitarse hasta el 21 de marzo del próximo año.