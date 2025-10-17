El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hugo Martínez-Tormo explica su obra ante Vanessa Gutiérrez, Semíramis González, Pablo León y otros visitantes. Jesús Manuel Pardo

'El Bosque', del arte a la acción en Laboral

La nueva exposición del creador valenciano Hugo Martínez-Tormo invita a convertir píxeles de un bosque virtual en árboles para reforestar el planeta

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:52

Laboral Centro de Arte inauguraba este viernes la primera gran exposición bajo el mandato de su nueva directora, Semíramis González: 'El bosque', del artista ... valenciano Hugo Martínez-Tormo, una invitación a reflexionar sobre el futuro que queremos para nuestro planeta desde el diálogo entre ciencia, creación artística y tecnología para promover la acción ambiental y la conciencia ecológica.

