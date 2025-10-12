El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Guzmán y Singapur. Roberto Molinos

Guzmán o el centro del universo en el Evaristo Valle

El museo de Somió inauguró la exposición fotográfica de Roberto Molinos que confronta la visión de su pueblo de Burgos con lugares de todo el mundo

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:48

Comenta

El centro del universo está en lo más cercano, en el lugar al que siempre se vuelve y siempre se mira. Roberto Molinos, fotógrafo ... de amplia trayectoria, lleva una vida entera disparando sobre Guzmán, el pueblo de Burgos con casa familiar que es refugio y encuentro. Y un buen día advirtió previa mirada por el visor que no está tan lejos del mundo que ha recorrido de arriba abajo. Todo lo contrario. Surgió así el proyecto 'Guzmán y alrededores' que ahora se hace libro y exposición en Gijón. El Museo Evaristo Valle, el lugar que se abrió con su ojo a la fotografía allá por los lejanos ochenta, alberga una singular exposición que se compone de dípticos que enfrentan ese universo rural con territorios urbanos, lejanos, distantes, diferentes pero quizás no tan distintos. A norte, sur, este y oeste del pequeño pueblo se deja ver todo lo demás en este proyecto de larga y pausada gestación, cocinado a fuego lento y sin prisas. Son 40 fotografías, captadas entre 2005 y 2020. Son instantáneas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que sí lo tienen y que establecen un diálogo mágico y único.

