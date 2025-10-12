Guzmán o el centro del universo en el Evaristo Valle

El centro del universo está en lo más cercano, en el lugar al que siempre se vuelve y siempre se mira. Roberto Molinos, fotógrafo ... de amplia trayectoria, lleva una vida entera disparando sobre Guzmán, el pueblo de Burgos con casa familiar que es refugio y encuentro. Y un buen día advirtió previa mirada por el visor que no está tan lejos del mundo que ha recorrido de arriba abajo. Todo lo contrario. Surgió así el proyecto 'Guzmán y alrededores' que ahora se hace libro y exposición en Gijón. El Museo Evaristo Valle, el lugar que se abrió con su ojo a la fotografía allá por los lejanos ochenta, alberga una singular exposición que se compone de dípticos que enfrentan ese universo rural con territorios urbanos, lejanos, distantes, diferentes pero quizás no tan distintos. A norte, sur, este y oeste del pequeño pueblo se deja ver todo lo demás en este proyecto de larga y pausada gestación, cocinado a fuego lento y sin prisas. Son 40 fotografías, captadas entre 2005 y 2020. Son instantáneas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que sí lo tienen y que establecen un diálogo mágico y único.

Ampliar Pablo Basagoiti y Roberto Molinos en la inauguración de la exposición del Museo Evaristo Valle. Jesús Manuel Pardo

Es también productor audiovisual Roberto Molinos, que lleva desde los setenta publicando y creando y en sus viajes por el mundo siempre lleva la cámara a mano. Se afanó durante años en un proyecto bautizado 'Homo sapiens', que disparaba sobre seres humanos en actitudes singulares hasta que Guzmán y todo lo demás encontró acomodo igualmente en su lente y su mente. «A la vez que hacía las fotos de Homo sapiens hacía otro tipo de fotografía, una historia, una mancha, una luz que te llama la atención, hago muchas fotos en este pueblo y un buen día se me ocurrió mezclarlas con otras fotos que hago en mis viajes por el mundo», cuenta el autor.

Del Círculo Polar Ártico a la Patagonia, de Asia a Europa. Todos son destinos profesionales y vitales de quien puede fotografiar paisajes, cosas curiosas que encuentra en el camino y de todo un poco aquí y allá. Y de pronto surge la unión, la fusión, la mezcla que es belleza y hasta disparate si se tercia. Un ejemplo de mezcolanza que podría parecer imposible y es visualmente apabullante es la imagen principal de esta información. A la derecha, una escultura de Jaume Plensa captada en Singapur, a la izquierda un porrón escultórico con sello rural. «Me encontré esa escultura de Jaume Plensa en Singapur, una figura humana y edificio al fondo y me llamó la atención, y curiosamente voy al pueblo y el herrero había hecho un porrón enorme con la misma estructura y el mismo estilo que Plensa», cuenta.

Otra contraposición curiosa: la celebración de la fiesta del cordero por los musulmanes de la ribera del Duero con el festival de fotografía de Arlés, donde el escaparate de una carnicería se torna local de exposición de la carne humana de un fotógrafo que presenta desnudos.

Ese es el juego. Son múltiples en realidad los juegos que propone este creador que demuestra que lo local y lo global conviven a la perfección, que lo exótico y lo cotidiano se dan la mano y que con todo ello se puede construir lo simbólico. Él lo explica a la perfección en el libro que acaba de salir de la imprenta: «Cada díptico es un encuentro entre dos espacios geográficos y emocionales distintos, unidos por un ritmo visual, una textura compartida, una resonancia de la luz o de la forma. Las imágenes no buscan describir un lugar, sino construir un territorio simbólico donde Guzmán, lejos de ser un simple punto en el mapa, actúa como centro gravitacional de la experiencia, un lugar que da perspectiva, medida y profundidad a todo lo demás».