LEV y Arenas Movedizas: historias reales en un mundo virtual

Hay muchas formas de contar el mundo. Y las narrativas del hoy trascienden las páginas del papel y las propias pantallas, se hacen grandes a ... través de realidades que por el hecho de ser extendidas, virtuales o aumentadas no dejan de ser reales, no dejan de contarnos a nosotros mismos. El LEV (Laboratorio de Electrónica Visual) y Arenas Movedizas, dos programas que miran a los mismos territorios de la creación artística de vanguardia, alzan hoy el telón en Gijón, con propuestas para todos los públicos y para los más conocedores y sabedores de lo que es la música electrónica y el universo audiovisual el primero, y el segundo, abierto a todas las mentes inquietas cercanas o alejadas de ese universo. Unidos y en sinergia, ofrecen cinco propuestas que solo requieren de la voluntad de vivirlas y disfrutarlas, de acceso libre gratuito.

Arenas Movedizas se hace fuerte en la Escuela de Comercio con la pieza 'Impulse. Playing with Reality'. En el hall de la primera planta, unas gafas específicas y dos pequeños mandos, uno en cada mano, permiten adentrarse en lo que supone el trastorno del déficit de atención e hiperactividad de una manera absolutamente brutal. Es realidad mixta y está a caballo entre el videojuego y el documental. Quien observe este trabajo de 40 minutos se meterá literamente en las redes neuronales del cerebro para conocer a fondo el abismo al que se asoman quienes lo padecen, para sentir su agobio, su pánico. Se narran después las experiencias y vivencias de cuatro personajes singulares. La narración transita por todos los ángulos, llega desde el suelo, se sitúa en escenas que se advierten a la altura de los ojos, que suben, que bajan, que cambian de perspectiva. Es una vivencia absoluta que cumple su doble misión: ofrecer pura belleza y documentar el TDAH.

Ampliar Dos personas observan 'Inmersion' en el Antiguo Instituto. J. C. Román

En la planta de abajo de la Escuela de Comercio se halla 'Oto's Planet', una pieza que permite hablar de convivencia y de apropiación de espacios a través de un personaje que recibe en su planeta la visita de un cosmonauta.

No muy lejos de allí, la marquesina de la parada del autobús de la plaza del Parchís permite, móvil mediante, ser partícipe de 'Blocksmoge', realidad aumentada que, mediante juegos, reflexiona sobre la degradación del planeta.

Lo que las dos almas del LEV, Cristina de Silva y Nacho de la Vega, denominan como 'circuito de ciudad' conduce a la sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto, es decir, la que se halla en la planta baja y que acoge la instalación de Robin Cooper 'Inmersion'. No lleva tilde porque está en inglés la palabra que en castellano habla a las claras de lo que se muestra: rostros en primer plano grabados con una calidad de imagen apabullante jugando a videojuegos o viendo videoclips. Solo sus rostros. No se ven las manos. Y no hace falta más para retratar muecas, gestos de alegría, de derrota, de decepción... Y hasta el llanto de una chica escuchando una canción. Se les ve por momentos hipnotizados a todos esos protagonistas que parecen tener una gran historia tras de sí. Y quien mira, quien observa en la oscuridad de la sala, se siente igualmente hipnotizado.

Hay que caminar un poquito más, pero no demasiado, para ver y sentir la instalación del artista taiwanés Ivan Liu en la Colegiata de San Juan Bautista que lleva por título 'Echoes of the Land' y es una denuncia de los desmanes del ser humano sobre la naturaleza. Dos imágenes contrapuestas van ocupando sendas pantallas que van cambiando su aspecto a medida que el público interactúa con una caja central con unos muelles sísmicos que permiten simular terremotos. Ciencia e investigación se alían con el arte puro y duro.

Hasta el domingo todo lo dicho está disponible, junto a la programación del LEV que se extiende al Teatro de la Laboral, la Nave del Centro de Arte, el Muséu del Pueblu d'Asturies y el Jardín Botánico con propuestas de lo más dispares, desde el artista japones Ryoji Ikeda hasta la ópera 'queer' de Colin Self pasando por la experiencia de escuchar un concierto con cascos mientras se pasea por el Botánico.