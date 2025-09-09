Manu Brabo, en el Museo Barjola: «Entender la tragedia nos ayuda a definir cómo queremos que sea la sociedad de hoy»

Inés Barea Gijón Martes, 9 de septiembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

«Entender la migración, el odio, la ira y la tragedia derivada de esos conflictos nos ayuda a definir cómo queremos que sea la sociedad occidental de hoy en día y sobre todo la de nuestros hijos», explica Manu Brabo, que inauguró este martes en el Barjola la muestra 'This is war', una recopilación de imágenes que repasan los conflictos de Oriente Medio en los últimos 14 años con las que el fotoperiodista pretende ofrecer «una visión cercana a los seres humanos normales atrapados en el anormal frenesí de la violencia».

Acompañado de su cámara, Brabo lleva desde 2007 trabajando en el impacto de desastres naturales, cambios políticos, levantamientos, revoluciones y guerras en países en conflicto. En 2013 se convirtió en el ganador más joven de un premio Pulitzer, y cuenta en su currículum con numerosos galardones nacionales e internacionales por la visión única de los conflictos que transmite con su fotografía.

'This is war' se presenta también como colaboración desde el museo con el Encuentro Internacional Fotoperiodismo Asturias, que se celebrará en octubre en Gijón, reuniendo exposiciones, mesas redondas y presentaciones.

