El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
La comisaria de la exposicion Gretel Piquer guió una visita para las autoridades asistentes a la inauguración. Paloma Ucha
Exposición en Gijón

Arte errante y mutante entre dos siglos en el Revillagigedo

El Revillagigedo inaugura 'La pintura contemporánea en la colección Unicaja', que se podrá visitar hasta que finalice el año

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:50

Comenta

Los caminos del arte son siempre hermosos y diversos. La creación bebe de tiempos y espacios distantes y distintos, se alimenta de lo que ... se hace en geografías tan inspiradoras como París, Bruselas o Nueva York y se deja nacer, ver y querer en lugares de la periferia, no centrales pero no por ello menos interesantes, vibrantes y emotivos. 'La pintura contemporánea en la colección Unicaja (1865-2000)' da buena muestra de cómo el arte ha ido evolucionando en siglo y medio siempre al amparo de las corrientes artísticas que van tomando lugar y dejando un poso de pura belleza. Son 84 las obras que desde ayer cuelgan de los sólidos muros del Palacio de Revillagigedo de Gijón procedentes de la colección Unicaja –incluidas muchas de la Cajastur– y con notable presencia de creadores asturianos. Son 84 obras de 77 artistas seleccionadas por Javier Barón y a las que Gretel Piquer ha integrado en un viaje cronológico con múltiples licencias temporales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  2. 2 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  3. 3 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  4. 4 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  5. 5

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
  6. 6 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  7. 7 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses
  8. 8 Detienen a un ladrón de repartidores en el centro de Gijón
  9. 9 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  10. 10

    Puente va a más: «No creo que el peaje del Huerna sea un problema central de los asturianos, sus políticos tienen la agenda desenfocada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Arte errante y mutante entre dos siglos en el Revillagigedo

Arte errante y mutante entre dos siglos en el Revillagigedo