«Sembrar pájaros como se siembran imágenes e ilusión»

La obra de Graciela Iturbide tiene verdad, tiene fuerza, tiene esperanza, y así lo han entendido los miembros del Colectivo Berde. Este sábado, ... guiados por los artistas Verónica G. Ardura y Alfonso Martín, comenzaron a trabajar en la Fábrica de Armas sobre un mural que se podrá ver durante la Semana de los Premios Princesa de Asturias, tal como adelantó EL COMERCIO, junto a las fotografías de la galardonada con el Premio de las Artes.

Es la primera intervención dentro de los talleres de creación colectiva 'Premios en obras', que desarrollarán proyectos artísticos vinculados al trabajo de cuatro de los premiados: Graciela Iturbide, Douglas Massey, Museo Nacional de Antropología de México y Byung-Chul Han. La iniciativa «tiende un puente entre el legado de los premiados y las prácticas artísticas comunitarias», explican desde la Fundación Princesa de Asturias y para su directora, Teresa Sanjurjo, «el objetivo último es acercar la obra de los premiados al conjunto de la sociedad». Para lograrlo, «cada año identificamos a instituciones, personas, artistas, científicos y otros perfiles para que de esa proximidad surja otra nueva visión», comparte, y reconoce que le ilusiona especialmente «el esfuerzo que estamos haciendo en la Fundación para dar entrada a muchas perspectivas diferentes a la hora de acercarse a analizar los premios y disfrutar de ellos». Por supuesto, a solo unas semanas de los Premios, se muestra agradecida con «la respuesta ciudadana», pues «trabajar para una sociedad que responde así, es muy gratificante».

Marisol Álvarez dirige el Colectivo Berde, una agrupación artística y de transformación social que integra a diecisiete personas con diversidad funcional; son los diecisiete artistas de esta gran obra fragmentada en la que están plasmando ahora toda su capacidad creativa. «Trabajamos mucho desde la sorpresa, como la propia Graciela Iturbide», afirma Álvarez. La pieza estaba todavía inconclusa, pero lo que habían construido ya dejaba ver un resultado, cuanto menos, potente: «Tiene fuerza», asegura, «y lo bonito de este tipo de artistas es que como hay cero ego, la obra es muy de verdad».

Los dos creadores plásticos que les acompañan y guían en este proceso también observaban emocionados cómo las piezas iban encajando y el resultado tomando forma. El punto de partida, explica Verónica G. Ardura, fue «un autorretrato de Graciela Iturbide partiendo de un sueño que ella tuvo. Soñó con un hombre que estaba arando la tierra y le dijo la frase: 'En mi tierra sembraré pájaros'». Así, con esa premisa tan poética, «nuestra idea es sembrar pájaros como se siembran imágenes y se siembra ilusión, imaginación, sorpresa». En este gran mural colectivo, cada uno de los participantes «tiene una parcela donde está sembrando sus pájaros».

Su compañero, Alfonso Martín, ve en este trabajo «un homenaje cariñoso» a la fotógrafa mexicana. «Es una obra fragmentada, cada fragmento significa tierra para un semillero y en esa tierra depositamos nuestras intenciones: con signos gráficos y variados, introducimos diferentes técnicas, pero sobre todo, esperanza».