Los miembros del Colectivo Berde, mientras trabajaban en su proyecto artístico. Mario Rojas

«Sembrar pájaros como se siembran imágenes e ilusión»

El Colectivo Berde intervino un autorretrato de Graciela Iturbide que se podrá ver junto a su obra durante la Semana de los Premios Princesa

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:23

La obra de Graciela Iturbide tiene verdad, tiene fuerza, tiene esperanza, y así lo han entendido los miembros del Colectivo Berde. Este sábado, ... guiados por los artistas Verónica G. Ardura y Alfonso Martín, comenzaron a trabajar en la Fábrica de Armas sobre un mural que se podrá ver durante la Semana de los Premios Princesa de Asturias, tal como adelantó EL COMERCIO, junto a las fotografías de la galardonada con el Premio de las Artes.

