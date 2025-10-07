Emy Barraca: «Me gusta poner a los personajes en una situación complicada y que salgan de ella»

Cristina Del Río Avilés Martes, 7 de octubre 2025, 08:21 Compartir

Ya jubilada como psiquiatra, Emy Barraca está entregada por completo a la escritura. En realidad nunca le ha sido ajeno porque, como comentó ayer en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, en su profesión hay que escribir muchos informes sobre la vida y enfermedad de sus pacientes. Solo que en esta nueva etapa, hay también una rutina y un compromiso con un hábito que se ha tornado en necesidad. Con esta disciplina no es extraño que tres años después de haber publicado 'Cultivar dos jardines', que obtuvo el Premio Sanditon en su primera edición, regrese ahora con 'Un océano de ida y vuelta', finalista del IV Certamen Internacional de Novela 'Ciudad Ibera de Tugia'.

Esta novedad editorial le sirvió a Mercedes de Soignie, coordinadora del Aula, para indagar un poco más sobre el proceso creativo de Emilia García Castro, que prefirió estrenarse en las letras con pseudónimo para evitar que alguno de sus pacientes pudiera temer, al ver su nombre, que usase sus historias personales en la ficción. Declaró un absoluto respeto por la privacidad de las personas, aunque evidentemente hay situaciones de la vida real que le sirven de inspiración. Como en esta novela, incluso como en la próxima, que ya está en proceso. En 'Un océano de ida y vuelta' se inspiró tras conocer a una persona que tuvo que ir a Miami a arreglar una herencia. «En realidad, no es tan raro en una tierra de emigrantes como la nuestra», reflexionó. Esa circunstancia le llevó a plantearse la opción de que fuera al revés, de que fuera una mujer americana la que tuviera que venir a Asturias. Se llama Meg, es hija de padre asturiano y madre americana, y tiene que abandonar su sueño de ser actriz de Hollywood porque ha sido declarada heredera de una propiedad rural en Asturias.

Historia de amor

Es, principalmente, una historia de amor. Pero como buena psiquiatra, «tengo la necesidad de en las historias de desentrañar las relaciones de la generación anterior o ponerlos en una situación complicada y que salgan de ella», confesó. Por eso hay muchos más ingredientes que el amor. Hay amistad, un triángulo amoroso, problemas familiares, se refleja también la presión social que a cierta edad se siente para establecer una relación de pareja, hay un alegato de asturianía y también se presenta la integración como el gran reto de la inmigración.

En el fondo Emy Barraca sabe de lo que habla porque ella vivió quince años en Madrid antes de regresar a Asturias, primero destinada a Arriondas y luego a Avilés, donde ha asentado su residencia. «Las raíces son tenues, pero poderosas. Tienen un poder de atracción mayor del que parece», aseguró. Y cuando no lo sabe, investiga. «Aún cuando es novela contemporánea hay que documentarse bastante», explicó. Porque, por ejemplo, ella nunca ha estado en Miami, pero en la novela describe alguno de sus barrios o sobre la tecnología. «Sería raro que no se usara porque está en nuestras vidas, pero en 2010 no había WhatsApp y con todas esas cosas tienes que tener cuidado», señaló.

A preguntas de un asistente reconoció usar la inteligencia artificial para resolver dudas. «Cuando estoy con una frase con sentido ambiguo o con las comas, que son mi bestia negra. En realidad es un 'súper Google' concentrado que te ayuda», confesó.

La escritora confesó que su próximo libro parte de un suceso que la impresionó, el terremoto de Nepal, donde quedaron sepultados varios avilesinos.

