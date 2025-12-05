«La Campa es el buque insignia de los yacimientos de Gijón»

La directora de los museos arqueológicos de Gijón, Paloma García Díaz, intervino ayer en el ciclo de conferencias organizado en colaboración con el ... Ridea sobre museos de sitio en yacimientos castreños de Asturias, Galicia y Portugal, para hablar del que se ubica en el Parque Natural de la Campa Torres. Calificado por la arqueóloga como «el buque insignia de las excavaciones de Gijón por su profundidad histórica y por la importancia que tuvo a la llegada de Roma en estos territorios, tanto aquí como en todo el noroeste peninsular», se encuentra actualmente en la Fase 3 del Proyecto Campa. En ella, señaló García Díaz que «estamos interviniendo en la zona de la fortificación, de las murallas y del foso, y también estamos interviniendo en la zona este de la llanada, que nos quedó sin rehabilitar en la Fase 2».

En su conferencia, la responsable de los museos arqueológicos gijoneses hizo un repaso histórico a las excavaciones de la Campa, desde los pioneros como Jovellanos hasta el inicio de las intervenciones científicas en la década de los 80. Sobre estas últimas apuntó que «el Proyecto Gijón de excavaciones arqueológicas tenía 3 ejes principales: la investigación, la conservación y la transferencia del conocimiento en el sitio de los yacimientos, hacer que éstos fueran un espacio de disfrute para la ciudadanía. Y esa idea pionera de los 80 está aún vigente», aseguró. Una prueba de ello es la fase actual del Proyecto Campa, que tras las tareas de arqueología y restauración, tiene sus siguientes pasos en la accesibilidad del yacimiento mediante pasarelas con puntos de información y la digitalización de todo lo investigado en las fases anteriores para transferir todo ese conocimiento a través de audiovisuales, recreaciones, imágenes 3D, realidad aumentada y otros contenidos interactivos. Estas mejoras han sido ya licitadas y el proceso a la presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 26 de diciembre. Los trabajos podrían estar realizados «aproximadamente en mayo de 2026», informó la directora de los museos arqueológicos al ser preguntada por este diario.

Sobre el tema del ciclo, los museos de sitio en yacimientos arqueológicos, García Díaz se congratuló de que Gijón cuente con tres de estas características.