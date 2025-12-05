El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El arqueólogo Ángel Villa (Ridea) y Paloma García Díaz, ayer. J. M. Pardo
Paloma García Díaz, directora de los museos arqueológicos de Gijón

«La Campa es el buque insignia de los yacimientos de Gijón»

La directora de los museos arqueológicos de Gijón impartió una charla sobre el Museo del Parque Natural de Torres

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:56

La directora de los museos arqueológicos de Gijón, Paloma García Díaz, intervino ayer en el ciclo de conferencias organizado en colaboración con el ... Ridea sobre museos de sitio en yacimientos castreños de Asturias, Galicia y Portugal, para hablar del que se ubica en el Parque Natural de la Campa Torres. Calificado por la arqueóloga como «el buque insignia de las excavaciones de Gijón por su profundidad histórica y por la importancia que tuvo a la llegada de Roma en estos territorios, tanto aquí como en todo el noroeste peninsular», se encuentra actualmente en la Fase 3 del Proyecto Campa. En ella, señaló García Díaz que «estamos interviniendo en la zona de la fortificación, de las murallas y del foso, y también estamos interviniendo en la zona este de la llanada, que nos quedó sin rehabilitar en la Fase 2».

