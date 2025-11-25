Mil años de historia en La Campa Torres, recreados en imágenes 3D

Laura Mayordomo Gijón Martes, 25 de noviembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

Realidad aumentada, escenas ficcionadas y arqueología experimental. Son tres términos que dentro de muy poco cobrarán sentido, en cuanto estén incorporados a las visitas al parque arqueológico natural de la Campa Torres. La tecnología contribuirá a hacer de esa visita una experiencia más completa y enriquecedora. También más auténtica. Gracias a las imágenes en 3D, se podrán realizar reconstrucciones virtuales de las edificaciones que existieron en el castro tanto en época prerromana como en época romana y con las escenas ficcionadas, entender cómo era la vida allí hace más de dos mil años. Para ello acaba de salir a licitación el tercero de los contratos del proyecto de 'Rehabilitación y puesta en valor de los restos arqueológicos de las defensas y zona noreste del castro de la Campa Torres de Gijón con fines turísticos y culturales', el que tiene que ver con la elaboración de esos contenidos audiovisuales e interactivos y con la dotación de equipamiento tecnológico necesario. Tiene un presupuesto de 410.000 euros. El plazo de presentación de ofertas concluye el 26 de diciembre.

Antes que este se lanzaron otros dos contratos. El de mayor presupuesto, para una nueva campaña de trabajos arqueológicos y de restauración, en marcha desde hace unas semanas. El otro, por 483.000 euros, para habilitar tres tramos de senderos accesibles que incluirán seis plataformas o puntos de información.

25 tablets a disposición del público

Tal y como están planteadas, en cuestión de un año las visitas al yacimiento comenzarán en el centro de visitantes, donde habrá disponibles 25 tablets para quien quiera disfrutar de una visita inmersiva, y terminará en el museo, donde se proyectará un vídeo de diez minutos que ayudará a tener una visión más global del yacimiento, «uno de los sitios arqueológicos en los que mejor se aprecia la evolución del modo de vida de los pueblos astures, antes y después de la romanización». Y, también, «un entorno excepcional para ver y entender cómo el medio natural, la fauna, la flora incluso su relieve, ha sido modificado por la actividad humana durante siglos» . Entre medias, siguiendo la pasarela que traza el recorrido, habrá seis plataformas de información.

La primera está ubicada cerca del propio centro de visitantes, junto a la muralla prerromana. Aquí, mediante la realidad aumentada se mostrarán los elementos defensivos del castro: la muralla, el foso y el contrafoso con la reconstrucción hipotética de los elementos de madera existentes sobre el muro: torres, empalizadas y techumbres. En la tablet se podrán ver además dos videos que recrearán, mediante actores, la construcción de la muralla con herramientas prerromanas y piedra del lugar mediante hiladas a cordel sin argamasa. La plataforma incluirá además un atril que incorporarán elementos gráficos, un mapa de situación, un breve texto explicativo y la reproducción de tres objetos para tocar (por ejemplo, piedra de caliza, piedra de cuarcita y una pequeña maqueta metálica de la muralla).

Ampliar Realización de estudios geofísicos en la zona de la muralla, este verano. JESÚS MANUEL PARDO

En la segunda plataforma, en la zona intramuros y el paseo de ronda, la realidad aumentada mostrará la muralla desde el interior (eliminando los elementos del paisaje que no formarían parte del paisaje prerromano), la reconstrucción de las empalizadas y torres defensivas de madera y una cabaña, la construcción doméstica astur de planta circular, con su hogar en el centro. La pieza audiovisual que se mostrará a los visitantes en este punto, de un minuto de duración, mostrará a un guerrero astur vistiéndose y preparando el armamento en el interior de una vivienda, listo para vigilar en la muralla. En el atril, como en el caso anterior, se incorporarán tres objetos para tocar. En el pliego de licitación del contrato se sugieren una espada, una punta de lanza y un cuchillo.

Las plataformas 3 y 4, ubicadas en la parta alta intramuros, proporcionan una visión privilegiada sobre el poblado de la Campa Torres, Noega para los romanos, con algunas viviendas astures y las de época romana que su construyeron sobre las anteriores. Aquí, en la tercera plataforma del recorrido la realidad aumentada mostrará una vista del poblado en dos momentos: «el anterior a la romanización, con las cabañas de madera y cubierta vegetal con planta circular, correspondiente a los siglos VI-V a.C., y el poblado en época romana, con sus casas de zócalo de piedra, planta cuadrada y cubierta de teja». También se verá el perfil de la costa tal como era en la época de ocupación del castro así como otros elementos reconstructivos del paisaje natural primigenio. Para hacerlo más auténtico, el video de arqueología experimental tratará sobre la pesca y la recolección de marisco en la zona. Mostrará a varias personas pescado desde una embarcación hecha de cuero y madera y a otras, atareadas en labores ganaderas y de caza.

Ampliar Uno de los pozos de agua descubiertos en las últimas campañas de excavaciones realizadas en la zona de La Llanada. JOSÉ SIMAL

La cuarta parada del recorrido proporcionará una vista del castro destruido por el paso del tiempo y oculto bajo tierra y desvelará las partes excavadas desde las primeras intervenciones, llevadas a cabo en el siglo XIX, hasta la actualidad. Han sido catorce campañas en total que han permitido sacar a la luz restos de viviendas, pozos o murallas. Esta reconstrucción mediante realidad aumentada también expondrá las partes que aun no han sido excavadas, pero en las que se entiende habría más restos arqueológicos. Aquí, el vídeo de escenas ficcionadas tratará de explicar la metodología arqueológica empleada en las excavaciones, para que así el visitante pueda «entender de una forma sencilla desde el sistema de cuadrículas hasta la estratigrafía, la toma de muestras o la datación de los restos obtenidos».

Las plataformas quinta y sexta se ubicarán en la zona de La Llanada. En la primera, con ayuda de la realidad aumentada se podrá ver de cómo y con qué materiales se construían las viviendas y cómo era su distribución interior, comparando las viviendas astures, de planta circular, y las romanas, de planta cuadrada. También se acercará al visitante a otro tipo de construcciones presentes en la zona como pozos, aljibes o áreas de fundición. «Como información adicional se ofrecerá un vídeo de un minuto de duración que mostrará las labores de elaboración de piezas de bronce, desde la obtención del material, cobre y estaño, la fundición empleando fuelles y toberas y el vertido en moldes de algunas de las piezas más características de la cultura material de Cama Torres, como hachas, fíbulas o cuchillos. También se mostrará la elaboración de piezas de cerámica con barro de la zona y formas y decoraciones típicas de la cultura material astur».

En este punto informativo se propone que haya disponibles más objetos para tocar, cinco o seis, y que estén relacionados con las actividades artesanales que allí se realizaban, como un crisol de fundición, un molde para hacha de bronce, un hacha de bronce, una vasija cerámica con decoración tipo astur y una pieza de cerámica romana.

La Casa Grande

La sexta y última parada del recorrido, antes de entrar en el Museo de la Campa, tendrá lugar frente a la Casa Grande, la vivienda del castro romanizado de mayor tamaño, con planta cuadrada, tres habitáculos y elementos como el hogar, un banco corrido y dinteles en las puertas. La realidad aumentada permitirá reconstruir completamente la vivienda romanizada con sus elementos constructivos y sus acabados en suelos y cubierta. Además de ofrecer una visión general del poblado en vista peatonal. Para esta plataforma se propone un video de un minuto en el que los especialistas en arqueología experimental muestren diferentes actividades domésticas en el interior de una vivienda, desde la elaboración de alimentos hasta el adorno personal, «todos ellos bien documentados en el castro de Campa Torres». Los objetos que se expondrán en la plataforma y se podrán tocar serían elementos relacionados con las actividades domésticas y el adorno personal, como fíbulas, torques y peines de bronce.

Ampliar Fragmentos de cerámica expuestos en el Museo de la Campa Torres. JOSÉ SIMAL

Y así se llegará al punto final del recorrido: el Museo, donde se exponen algunas de las piezas rescatadas en las distintas campañas de excavaciones en la Campa Torres y habrá, además, un audiovisual (en español e inglés, con subtítulos) de unos diez minutos de duración, que realizará un recorrido por el acontecer histórico del yacimiento en sus cerca de mil años de historia. Un primer bloque se dedicará al paisaje y los recursos naturales que ofrece el entorno, desde la colina boscosa a los acantilados y los recursos del mar. Un segundo bloque estará dedicado al primer asentamiento de origen ganadero en la Campa y a los primeros astures que ocuparon la península de Torres con la construcción del recinto de murallas y el complicado crecimiento del poblado. El tercer bloque explicará las viviendas del poblado y a las actividades productivas en el poblado astur, desde la agricultura, la caza, la pesca y el marisqueo hasta la metalurgia y el comercio. El cuarto bloque mostrará el proceso de romanización del castro con sus principales transformaciones y la interacción entre los asentamientos de Campa Torres y Gijón en esta época y en el período paleocristiano. Y el quinto y último bloque recorrerá la historiografía del yacimiento arqueológico desde su descubrimiento en el siglo XIX, hasta las diferentes campañas de excavación y las diferentes teorías sobre el poblamiento y la vida cotidiana en el castro.

Temas

Gijón