Valdés recuerda a Gil Parrondo abriendo un aula en su memoria

E. C.

E. C. Sábado, 7 de junio 2025, 18:37 Comenta Compartir

«Fue un verdadero precursor en un oficio del cine todavía muy desconocido», alabó la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, a la figura de Gil Parrondo (Luarca 1921-Madrid 2016) en la inauguración del nuevo espacio que la Casa de las Artes y las Ciencias de Luarca ha abierto en su honor. El cineasta «dejó una huella muy importante que se puede ahora apreciar aquí», continuó, algo de gran relevancia «también para las nuevas generaciones que tienen vocación cinéfila» y que encontrarán en esta gran figura un referente.

La muestra permite recorrer la fructífera carrera de Parrondo desde su debut en el cine en 1939 hasta su última película en 2016, siendo a la vez un fiel testimonio de más de 75 años de evolución cinematográfica. A lo largo de este tiempo, fue el artífice de la atmósfera en más de doscientas películas.

Bocetos originales, dibujos de decorados, fotografías, fotogramas de películas y material de trabajo acercan al público a su obra, sus planteamientos estéticos y su particular concepción de la Dirección Artística. Se complementa con un expositor con múltiples premios recibidos por Parrondo, entre ellos dos Oscar –por su trabajo en 'Patton' (1971) y 'Nicolás y Alejandra' (1972), ambas dirigidas por Franklin J. Schaffner– y cuatro premios Goya – por la dirección de arte de 'Canción de cuna' (1994), 'You're the one, una historia de entonces' (2000), 'Tiovivo c.1950' (2004) y 'Ninette' (2005), todas dirigidas por José Luis Garci. y con un documental en el que explica su manera de trabajar y lo que significa para él ser «decorador de cine».