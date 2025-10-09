Guillermo Weickert, Premio Nacional de Danza: «Este espectáculo es amor al público»

Hace hoy una semana que el coreógrafo y bailarín Guillermo Weickert (Huelva, 1974) se alzaba con el Premio Nacional de Danza por el espectáculo ' ... Luz sobre las cosas', que también le valió el Premio Lorca al Mejor Espectáculo y que mañana llega al Antiguo Instituto (20.30 horas) como uno de los espectáculos más destacados de la programación de Danza Xixón.

–Será la primera vez que interprete este espectáculo después del Premio Nacional de Danza. ¿Cómo lo siente?

–Estoy muy contento, hemos aprovechado para brindar con el equipo aquí en Gijón, que tampoco nos habíamos visto todavía. Los bailarines llegan esta noche –por ayer– y ponerlo en escena será un poco nuestra celebración.

–¿Cómo ha sido el viaje desde su concepción hasta hoy?

–La creación ha sido una de las más felices, disfrutadas y placenteras de todas las que he tenido. Se ha juntado que el equipo estaba a por todas y que queríamos que en el proceso estuviéramos todos a la vez desde el principio, así que hemos trabajado con mucha comunicación, lo hemos disfrutado mucho. Se estrenó en enero del 2024 en el Teatro Central de Sevilla y la verdad es que, para lo que es España, está teniendo mucha vida. No gustaría viajar muchísimo más y tener más recorrido, pero de momento estamos muy contentos de cómo va.

–¿Cómo describiría este espectáculo?

–Pues lo describiría como una devolución, un acto de amor al público y también a mi propio equipo. Celebrar la creación contemporánea, celebrar la posibilidad de generar otras narrativas que nos hagan soñar y que nos permitan seguir estimulados y sin pensar que todo tiene que parecerse a lo que se nos cuenta a través de una pantalla. Celebrar una vida dentro de los teatros, que me he pasado media vida ahí encerrado, pero muy a gusto.

–El jurado destacó que era «una coreografía fascinante en su uso de la luz y el espacio». ¿Qué papel tienen estos elementos?

–Hay un trabajo muy complejo de iluminación y de construcción del espacio a través del sonido, no solo de la música, sino del diseño sonoro. Estamos felicísimos de venir a Gijón, pero por las condiciones del festival y dónde se va a ver, hemos hecho el guiño de llamarle 'Luz sobre las cosas redux', porque era inviable traer el espectáculo tal cual es. Pero no queríamos perder la oportunidad de enseñarlo aquí. Sabemos que aún así tiene mucha vida y que todo ese trabajo de espacio de alguna manera se ha quedado metido en la narrativa del espectáculo, así que aunque no esté presente en el escenario, sí que lo está en la dramaturgia.

–¿Qué buscaba que el espectador sintiera o se preguntara al salir de verlo?

–Lo que me gustaría es que no saliera con preguntas, porque de la danza contemporánea muchas veces se sale con esta cosa de 'no he entendido nada' porque parece que hay que entenderlo desde la razón, desde lo narrativo. Me gustaría que el público saliera con la certeza de que algo le ha tocado a nivel emocional y sensorial, como cuando vas a un concierto, que de pronto te puede sorprender por la capacidad que tiene el arte y las artes escénicas de conectar con algo de ti y no sabes muy bien por qué, pero lo sientes muy fuerte. A mí, de la creación, me gusta generar esas atmósferas, esos mundos en los que de pronto no te preguntas tanto qué te han contado, sino qué te ha pasado.