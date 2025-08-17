Despedida hasta el año que viene, con ganas de más

Hubo entretenimiento y buenas faenas en este ciclo taurino de la Feria de Begoña en opinión de la mayoría de aficionados. Algunos incluso piden ... más y se les queda pequeña con sus cinco días de duración, añorando alguna temporada en que llegó a abarcar una semana entera. Pero es lo que hay y es el camino marcado por el empresario Carlos Zúñiga.

L o que ha quedado claro es el tirón que tiene para los aficionados de otras provincias que, junto a los abonados, principalmente, han firmado un llenazo y una entrada más que destacadas. Un ejemplo ha sido la peña taurina Picos de Europa, con sede en Cantabria, que ya se ha hermanado con la de León de Judá.

Por lo que respecta a los asistentes a este último día de festejos, en el burladero del Ayuntamiento se sentó el empresario de GAM Pedro Luis Fernández con una representación de la patronal hostelera Otea: Javier Martínez, vicepresidente de la asociación en Asturias; José Luis Álvarez Almeida, presidente nacional; el hostelero Pablo Buey y Ricardo Álvarez, expresidente de Otea Gijón.

Estuvo también José Antonio Díaz Carbajosa, propietario del Casino de Asturias y de otras casas de juego de la provincia –además de Cafés Oquendo y Construcciones Dicar–, junto a su mujer, Puri Fernández, en su abono de barrera.

En otro tendido estaban el II Duque de Fernández-Miranda, Enrique –hijo del ministro e ilustre gijonés Torcuato Fernández-Miranda–, quien fuera vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, diputado nacional por el PP y secretario de Estado de Extranjería.

En el palco que comparten como titulares Javier Fano y Maite Villanueva, se sentaron Víctor Martín Llera, magistrado de Avilés; Juan Rodríguez, empresario astur-mexicano; César Junco, dueño del grupo hostelero Tierra Astur; Noemí Alonso, de la Caja Rural de Asturias; Begoña Huergo, exconcejala del PSOE en Gijón; Miguel Ángel Rodríguez, director de Función Pública de Asturias, y Verónica González, jefa de protocolo de Funeraria Gijonesa.

También asistió, igual que en días anteriores, José Antonio Migoya, director de la Fundación Caja Rural Gijón.

En el palco de Cocheras, el invitado del día fue Ricardo Tascón, propietario del Hotel Begoña Park, encontrándose también en el coso Juan Carlos Torres, director de los hoteles AC en Asturias y Willy Díaz, propietario del hotel Artiem.

No faltó a la cita Ignacio Alvargonzález, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales, y acudió también el concejal de deportes Jorge Pañeda acompañado del diputado regional Luis Venta Cueli, ambos del PP.