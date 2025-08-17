El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro Luis Fernández, Javier Martínez, José Luis Álvarez Almeida, Pablo Buey y Ricardo Álvarez. Arnaldo García

Despedida hasta el año que viene, con ganas de más

El último festejo reunió en el coso gijonés a numerosos aficionados para decir adiós a una feria que ha dejado, a lo largo de sus cinco jornadas, entretenimiento y buenas faenas

Carmen del Soto

Carmen del Soto

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:44

Hubo entretenimiento y buenas faenas en este ciclo taurino de la Feria de Begoña en opinión de la mayoría de aficionados. Algunos incluso piden ... más y se les queda pequeña con sus cinco días de duración, añorando alguna temporada en que llegó a abarcar una semana entera. Pero es lo que hay y es el camino marcado por el empresario Carlos Zúñiga.

