Manzanares abrió la puerta grande de la plaza de toros de El Bibio la pasada temporada. Damián Arienza

Feria de Begoña de Gijón: la clausura siempre tiene usía

Manzanares y Talavante han triunfado en El Bibio con regularidad, mientras que para Aguado será su segundo paseíllo en Gijón

José Miguel Arruego

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:58

Más que una tradición o una costumbre, es un axioma. Y una máxima: la feria de Begoña de Gijón siempre se cierra por todo ... lo alto. Con un cartel de campanillas y tres figuras desfilando por su ruedo para abrochar el abono. Porque es bueno que el ciclo acabe en tono álgido, y que la gente se quede con ganas de toros, para que al año que viene, con el recuerdo dulce en su memoria y doce meses de espera, vuelvan con las mismas ganas a los escaños de este centenario inmueble.

