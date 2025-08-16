Feria de Begoña de Gijón: la clausura siempre tiene usía
Manzanares y Talavante han triunfado en El Bibio con regularidad, mientras que para Aguado será su segundo paseíllo en Gijón
José Miguel Arruego
Sábado, 16 de agosto 2025, 23:58
Más que una tradición o una costumbre, es un axioma. Y una máxima: la feria de Begoña de Gijón siempre se cierra por todo ... lo alto. Con un cartel de campanillas y tres figuras desfilando por su ruedo para abrochar el abono. Porque es bueno que el ciclo acabe en tono álgido, y que la gente se quede con ganas de toros, para que al año que viene, con el recuerdo dulce en su memoria y doce meses de espera, vuelvan con las mismas ganas a los escaños de este centenario inmueble.
En este 2025, el espectáculo que abrocha la programación lo conforman José María Manzanares, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. El torero alicantino y el extremeño con dos décadas de alternativa a sus espaldas, son referentes de una de las generaciones de figuras más longevas que ha tenido la Historia de la Tauromaquia. Ambos han triunfado en El Bibio con regularidad durante las numerosas ferias en las que han participado.
Aguado en cambio, hace esta tarde su segundo pasillo en esta plaza, tras su debut en la temporada 2019, aquella en la que saltó de golpe y porrazo a las ferias después de su contundente éxito en la Feria de Abril, cuando cortó cuatro a una corrida de Jandilla y abrió la Puerta del Príncipe.
El empaque del torero del Mediterráneo, junto con la versatilidad del extremeño y la naturalidad en las formas del sevillano, conforman un cóctel ideal para que la tristeza de despedir el abono se mitigue con el agradable rescoldo de una buena tarde de toros.
