La investigación apunta a que el cuadro de Picasso desaparecido nunca llegó a Granada

El caso del 'Picasso perdido' suma un nuevo capítulo, con el objetivo claro de averiguar qué ha pasado con el cuadro del pintor malagueño, ' ... Naturaleza muerta con guitarra', tasado en 600.000 euros. La investigación apunta a que nunca llegó a la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada, como estaba previsto, tal y como informan fuentes cercanas a la investigación.

Ahora, las pesquisas dirigidas por el Grupo de Robos de la Policía Nacional de Granada en coordinación con la Brigada de Patrimonio Histórico, se centran en la parada en Deifontes y en el periodo que va del 25 de septiembre, cuando se encontraba en una colección particular y se almacena por parte de la empresa, hasta el 2 de octubre, cuando sale de Madrid.

Por otra parte, la Policía Nacional ha introducido en la base de datos internacional de obras de arte sustraídas la información sobre el cuadro , que se busca tras la denuncia por su desaparición cuando tenía que ser trasladado a principios de octubre junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la muestra.

Fuentes policiales han indicado que la investigación, en la que no hay detenidos ni identificados hasta el momento, sigue abierta.

Cámaras

Entre las pesquisas que se desarrollan incluyen las relacionadas con el análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia puestas a disposición de los investigadores por CajaGranada Fundación, que denunciaba los hechos, y las disponibles en el entorno del hostal en el que hicieron noche los responsables del traslado en el municipio de Deifontes, en la comarca de los Montes de la provincia granadina.

El 25 de septiembre este Picasso estaba almacenado en unas dependencias de Madrid con el resto de las que habían de ser trasladadas a la ciudad de la Alhambra para la exposición. El traslado lo efectuaba una empresa de transporte ya a principios de octubre, haciendo noche en Deifontes.

CajaGranada Fundación comprobaba el pasado 6 de octubre, tras la llegada a la capital granadina de la mercancía, que no estaba 'Naturaleza muerta con guitarra', cuadro de unas dimensiones de 12,7 x 9,8 centímetros y procedente de una colección particular, una obra asegurada en unos 600.000 euros.

Sin incidencias al desembalar

En concreto, el lunes 6 de octubre, según detalló este pasado jueves CajaGranada Fundación en un comunicado, a partir de las 8,30 horas, se inició el desembalaje de todas las piezas, que permanecieron desde el viernes 3 videovigiladas en todo momento en las dependencias del centro cultural, y habiéndose comprobado en las grabaciones que no existió ninguna incidencia durante el fin de semana, en el mismo espacio.

Una vez finalizada esta labor, realizada por personal propio de CajaGranada Fundación, se fueron distribuyendo por los distintos ámbitos de la sala y, a media mañana, con todo ya desembalado, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones de la entidad detectaron la falta de una obra. La pieza era este pequeño gouache enmarcado de Pablo Picasso.