«Cambiamos de piel para desprendernos del pasado»

Elia Barceló y Pilar Sánchez-Vicente, en la Carpa del Encuentro, antes de la presentación. Jueves, 11 julio 2019

La nueva novela de Elia Barceló, 'El eco de la piel', que con su ágil narrativa y riqueza literaria invita a leer sin descanso, plantea en su relato una búsqueda constante de la identidad. ¿Quiénes somos para los demás?, ¿Quién recordará tu vida?, ¿Quién sabrá lo que realmente fuiste? Son las preguntas planteadas en la historia de Sandra Valdés, una historiadora en paro a la que le encargan la biografía de Ofelia Arráez, una mujer que falleció con noventa y dos años tras una amplia y exitosa carrera como empresaria. Referente en el mundo de la moda del calzado femenino, la vida de esta anciana esconde los grandes secretos de una mujer poderosa, valiente y contradictoria. La joven historiadora, que investiga la vida de doña Ofelia, se da cuenta de que las fábulas no coinciden con la realidad y transporta al lector a lo largo de un viaje en el que se deduce que los seres humanos ocultamos mucho más de lo que mostramos y quela identidad de cada uno es impuesta por los demás.

«Cuando luchas por tu identidad tienes miedo a que dejen de quererte», declaraba Elia Barceló durante la presentación de su novela en un acto organizado en colaboración con el Aula de Cultura de EL COMERCIO y la Semana Negra. Acompañada por Pilar Sánchez Vicente, escritora, y María de Álvaro, coordinadora del Aula de Cultura, la autora aseguraba que su intención es «sorprender, torear y engañar al lector, porque me gustan las historias entretenidas». Barceló mezcla todos los géneros en sus novelas, pues dice estar convencida de que los libros «son el reflejo de la vida y la vida no tiene género. Tengo una línea claramente fantástica y otra realista, en la que no hay nada fantástico ni sobrenatural, porque lo más fantástico es el misterio de los seres humanos».

No solo la narración de la vida de Ofelia y la investigación de Sandra están presentes en la novela, sino que la historia de España desde la Guerra Civil hasta ahora, la fabricación de zapatos y la muestra del choque cultural de la España franquista, cerrada y rancia con ciudades como París y Nueva York convierten a esta novela en una de las obras más plenas en la carrera de Barceló.

