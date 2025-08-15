El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor Xuan Bello. E. C.

EL COMERCIO rinde homenaje a Xuan Bello de mano de Iniciativa pol Asturianu en la Fidma

El pabellón de este periódico en el recinto ferial Luis Adaro acogerá a las 13 horas una lectura colectiva de 'Historia universal de Paniceiros'

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:42

Quienes conocieron al escritor Xuan Bello desde sus años de estudiante le recuerdan contando siempre historias de su Paniceiros natal. Eran relatos tan increíbles y ... maravillosos como convincentes en sus extraordinarias dotes para la narración oral. Se dice que fue su amigo de la Tertulia Óliver, José Luis García Martín, quien lo animó a poner por escrito algunas de esas historias y así lo hizo en su primer libro en prosa: 'Memoria del mundu'. Ese fue el germen de 'Historia universal de Paniceiros', con textos originalmente en asturiano, que publicaría en castellano en 2002 la prestigiosa editorial Debate y que mereció el Premio Ramón Gómez de la Serna del Ayuntamiento de Madrid al año siguiente. Fue el libro que le dio a conocer a un amplio público de lectores y la piedra angular de toda su literatura posterior. Una auténtica obra maestra de un escritor tan universal como su Paniceiros y cuya pérdida, ocurrida el pasado 29 de julio, aún sigue llorando toda Asturias. Hoy, a las 13 horas, en el IV Día de la Llingua Asturiana de la Feria de Muestras de Asturias, EL COMERCIO, la casa donde Xuan Bello publicaba cada domingo sus artículos inolvidables, y la asociación Iniciativa pol Asturianu, le rendirán homenaje con una lectura colectiva de su obra más emblemática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  2. 2

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  3. 3 Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido
  4. 4 Herido grave un policía tras una agresión en las fiestas de Luarca
  5. 5 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  6. 6 Mieres marca el nuevo récord histórico de temperaturas, con 42,6 grados
  7. 7

    El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna
  8. 8

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  9. 9 Los Fuegos más atronadores iluminan y llenan de magia el cielo de Gijón
  10. 10 El fuego de Genestoso, en Cangas del Narcea, no da tregua y abre un nuevo foco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio EL COMERCIO rinde homenaje a Xuan Bello de mano de Iniciativa pol Asturianu en la Fidma

EL COMERCIO rinde homenaje a Xuan Bello de mano de Iniciativa pol Asturianu en la Fidma