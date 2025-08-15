EL COMERCIO rinde homenaje a Xuan Bello de mano de Iniciativa pol Asturianu en la Fidma

Quienes conocieron al escritor Xuan Bello desde sus años de estudiante le recuerdan contando siempre historias de su Paniceiros natal. Eran relatos tan increíbles y ... maravillosos como convincentes en sus extraordinarias dotes para la narración oral. Se dice que fue su amigo de la Tertulia Óliver, José Luis García Martín, quien lo animó a poner por escrito algunas de esas historias y así lo hizo en su primer libro en prosa: 'Memoria del mundu'. Ese fue el germen de 'Historia universal de Paniceiros', con textos originalmente en asturiano, que publicaría en castellano en 2002 la prestigiosa editorial Debate y que mereció el Premio Ramón Gómez de la Serna del Ayuntamiento de Madrid al año siguiente. Fue el libro que le dio a conocer a un amplio público de lectores y la piedra angular de toda su literatura posterior. Una auténtica obra maestra de un escritor tan universal como su Paniceiros y cuya pérdida, ocurrida el pasado 29 de julio, aún sigue llorando toda Asturias. Hoy, a las 13 horas, en el IV Día de la Llingua Asturiana de la Feria de Muestras de Asturias, EL COMERCIO, la casa donde Xuan Bello publicaba cada domingo sus artículos inolvidables, y la asociación Iniciativa pol Asturianu, le rendirán homenaje con una lectura colectiva de su obra más emblemática.

El pabellón de nuestro diario en la Fidma será el escenario de este acto, sin duda el más emotivo, de la celebración del Día de la Llingua Asturiana en el recinto ferial Luis Adaro. Diversas personalidades de la vida política, social y cultural de la región han confirmado su participación en una lectura que iniciarán la presidenta de Iniciativa pol Asturianu, Arantza Margolles y el director de EL COMERCIO, Ángel M. González, con los primeros textos del libro: 'El cuentu del llobu' y 'Memoria del capitán Bobes', respectivamente. Les seguirán la concejala avilesina Ana Solís, la poeta Sofía Castañón, el empresario Inaciu Iglesias, el actor Lluis Antón González y el académico de la Llingua, Inaciu Galán, además de la periodista Aitana Castaño, la concejala de Mieres Ana Belén Alonso, la diputada autonómica Mónica Ronderos y la editora Esther Prieto, entre otros nombres de una larga lista de lectores y lectoras, y entre ellos la consejera de Cultura Vanessa Gutiérrez, que pondrán su voz a las palabras escritas por Xuan Bello.

El acto no es solo un necesario homenaje al gran maestro de la literatura asturiana y española, sino también una invitación a seguir leyendo sus libros, la mejor manera de que siga viva su obra y su memoria. Los asistentes a esta lectura de 'Historia universal de Paniceiros', en la lengua que Xuan Bello la concebió y por la que luchó toda su vida, tendrán la ocasión de volver a saber de 'Nuestra Señora de la nublina', del diablo enamorado de la peregrina Oria, del color de los cielos de Connemara, la tierra como una naranja dulce o la medida del tiempo de los indios hopi y de un viaje imposible de olvidar a Bretaña, de los laberintos secretos que se abren bajo las ruinas del monasterio de Oubona o de la búsqueda esencial de la 'Cabra d'oro'.

Las palabras de Xuan Bello serán hoy colectivas, de todos los que las lean y de todos los que las escuchen. Esa era su aspiración como escritor. Se lo debemos.