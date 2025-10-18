El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fulgencio Argüelles, a la izquierda, durante la presentación.

Fulgencio Argüelles: llenazo en Pimiango con 'El desván de las musas dormidas'

El escritor de Cenera presentó en la popular librería de Ribadedeva su último libro, una historia muy personal que ahonda en sus orígenes

Miguel Rojo

Miguel Rojo

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:26

Comenta

Fulgencio Argüelles, el escritor de Cenera que habitualmente colabora con EL COMERCIO, presentó esta tarde en La Librería de Pimiango 'El desván de ... las musas dormidas' con un llenazo absoluto. El autor explicó que su libro -en el que un niño de un pueblo de las cuencas mineras va descubriendo y contando el mundo, con su padre como personaje central- es la historia de «Un hombre en el sitio equivocado». Su centro de gravedad puede estar entre un libro de memorias, una fábula fantástica y una suerte de letanía sobre los orígenes y la memoria. Decimos que el autor de la misma es 'el hijo escritor del seminarista de las 32 matrículas de honor' porque es una buena forma de describir la forma en la que conviven todos esos libros: no aparecen en sus más de 340 páginas ni los nombres propios de los personajes que las pueblan, que son seguramente cientos, ni los de los lugares por los que transcurre el devenir de la historia, fácilmente adivinables algunos de ellos por quienes vivimos por estas tierras y las hemos observado con la curiosidad de quien firma la novela.

