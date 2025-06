Fue una de las colas más importantes de la tarde, la de la firma de libros de Fulgencio Argüelles, que presentó en una de las ... carpas de Begoña, en la Feria del Libro de Gijón, su última novela, 'El desván de las musas dormidas'. Un libro a medio camino entre la memoria y la imaginación, entre la autobiografía y la fábula, siempre con ese rocío cercano al realismo mágico que parece salpicar todas sus obras.

Un libro en el que un niño de un pueblo de las cuencas mineras va descubriendo y contando el mundo, con su padre como personaje central: «Un hombre en el sitio equivocado», le describió el colaborador de EL COMERCIO, que apadrinaba el acto dentro de su Aula de Cultura. «Si mi padre vivese, no me hubiese atrevido a escribir este libro», reconoció Fulgencio Argüelles, quien reconoce que tuvo que «luchar contra la realidad para llevar este libro hacia la ficción», a veces con la intención de que sus verdaderos protagonistas –vecinos, amigos del pueblo– no se viesen identificados. Explicaba también que en sus libros nunca falta la reflexión sobre los grandes temas de nuestra existencia, las grandes preguntas que nos hacemos, que no dejan de ser las relativas al «amor, la pérdida, la felicidad, el futuro...».

Como curiosidad: le presentaron, en su «primer acto conjunto en público», anunció Argüelles, Miguel Rojo, jefe de Edición de este periódico, y Miguel Rojo, escritor y colaborador también de EL COMERCIO. «Queda demostrado que son dos, no la misma persona», bromeó el autor.