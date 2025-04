«Luis está siempre presente, lo tengo en la memoria, conmigo»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Martes, 15 de abril 2025, 06:32 Comenta Compartir

Mañana se cumplirán cinco años de la muerte del escritor Luis Sepúlveda y en la víspera, un grupo de amigos y admiradores lo recordará en la ciudad que eligió junto a su compañera Carmen Yáñez para vivir tras largos años de exilio. La sala de conferencias del Antiguo Instituto acogerá esta tarde a las 19.30 un acto en el que se leerán algunos de los poemas que el añorado autor de 'El viejo que leía novelas de amor' escribió durante toda su vida, prácticamente en secreto.

Su viuda, Carmen Yáñez calificaba el encuentro de hoy como «un homenaje muy humilde con poetas y escritores de Asturias para recordar los cinco años de su ausencia y queríamos hacerlo con sus propias palabras, su poética». Entre esos cómplices cercanos a Sepúlveda, estarán el poeta Alejandro Céspedes, autor de la edición y selección de su poesía inédita 'Disparos al aire' (Visor, 2023) o el escritor y colaborador de este diario, Miguel Rojo, que lo acompañó en su último viaje literario al festival de Póvoa de Varzim en Portugal, a cuyo regreso enfermó de covid. Les acompañarán Beatriz Rato, Nacho González, Sandra Caldevilla, Ana María Martínez, Yurisan Menéndez, Asun Monsalve, Victoria Rodríguez, Carmen Sánchez y la propia Yáñez. «Algunos de estos amigos y lectores eligieron ellos mismos los poemas, otros los he sugerido yo y lo que no haré será recitar textos míos, quiero darle protagonismo a la palabra de Luis», explicaba su compañera.

Sobre cómo ha vivido el dolor de su ausencia estos cinco años, Carmen Yáñez desvelaba que «siempre está presente, aunque no lo tengo en ninguna parte ni arriba ni en el cielo, lo tengo en la memoria, está conmigo». La poeta chilena asegura que ese recuerdo «me ha ayudado para seguir escribiendo, le he recibido, he bebido de sus palabras».

Desde la ciudad donde fue feliz con Luis Sepúlveda, Yáñez sigue trabajando por difundir su obra: «Que su memoria siga viva y no quede en el olvido, ese es mi proyecto y mi anhelo», expresa. El homenaje de hoy aspira al mismo deseo.