Xuan Bello regresa a Las Caldas «como uno más de la historia de la literatura»

En el centro de un jardín «que es poesía en sí mismo», el de Las Caldas; y en el mismo lugar donde había recitado sus ... poemas apenas unos días antes de morir, estuvo ayer Xuan Bello, en una gran fotografía, «presidiendo todas las lecturas» que sus compañeros de los encuentros de Poesía en Valdediós leyeron ayer por y para él. «Era como un participante más», expresó José Luis García Martín, coordinador de esta cita que se repite cada verano. «Lo simbólico es que todos los años hay una lectura aquí, en este jardín». En la última, que fue a principios de julio, estuvo él. «Y ahora, en el mismo verano, hacemos otro acto en el que está de otra manera, como un escritor más de la historia de la literatura».

Durante el acto, emotivo y sincero, se recitaron algunos poemas del inolvidable creador y otros tantos dedicados a él. Participaron compañeros con quienes compartió una amistad longeva y otros cuya relación fue más corta, pero suficiente para conocer y admirar su trabajo. Entre otros muchos, estaban Javier Almuzara y Antonio Manilla; poetas en asturiano como Lourdes Álvarez y Ángeles Carvajal y también en castellano, como Carlos Iglesias, Pedro Luis Menéndez, José Luis Argüelles, o Isabel Marina.

Es el primer acto en su honor «que da algo», comparte García Martín: un libro, 'El vuelo de la celebración', número 23 de la serie Poesía en Valdediós, «formado por una serie de poetas que hablan de Xuan y de su relación con él» con un poema propio y otro del escritor. Uno de los seleccionados, de hecho, habla de Prúa, la gata del genial poeta, que también ilustra la portada del volumen «con ojos de tristeza». «Es simbólico de la trascendencia de Xuan», que de la misma forma que conectaba con las personas transmitía su amor por los animales. Y el homenaje continuará en la próxima edición de la Revista Anáfora con aún más poemas en su honor que no pudieron incluirse en el libro. La poesía de Xuan Bello no solo sigue sonando en actos como el de ayer; inmortal como ya es y trascendente como todo lo que nunca se olvida, suena ahora también inspirando otras letras.