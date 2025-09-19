El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Luis García Martín, Isabel Marina, Fernando Menéndez, José Luis Argüelles, Daniel Rodríguez Rodero, Ángel Alonso, Ángeles Carbajal, Javier Almuzara, Antonio Manilla y Francisco Alba. Sentados, Lourdes Álvarez, Joaquín González, Cristian David López y Carlos Iglesias. En el centro, una fotografía de Xuan Bello, en el mismo lugar, recitando poesía. E. C.

Xuan Bello regresa a Las Caldas «como uno más de la historia de la literatura»

Amigos y compañeros le rindieron homenaje con varias lecturas en un acto del Círculo de Valdediós que el escritor presidió «de otra manera»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:40

En el centro de un jardín «que es poesía en sí mismo», el de Las Caldas; y en el mismo lugar donde había recitado sus ... poemas apenas unos días antes de morir, estuvo ayer Xuan Bello, en una gran fotografía, «presidiendo todas las lecturas» que sus compañeros de los encuentros de Poesía en Valdediós leyeron ayer por y para él. «Era como un participante más», expresó José Luis García Martín, coordinador de esta cita que se repite cada verano. «Lo simbólico es que todos los años hay una lectura aquí, en este jardín». En la última, que fue a principios de julio, estuvo él. «Y ahora, en el mismo verano, hacemos otro acto en el que está de otra manera, como un escritor más de la historia de la literatura».

