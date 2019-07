La agenda musical de este fin de semana La Semana Negra copa la agenda de este fin de semana que está repleto de actuaciones musicales por todo el territorio asturiano Jueves, 11 julio 2019, 11:49

GIJÓN

-Rodrigo Mercado. Escenario principal, Semana Negra. Jueves 11, 22.30 horas.

-Rafa Kas Trío. Savoy Club. Jueves 11, medianoche. Rock.

-Richi Risco. Carpa Black Sea, Semana Negra. Jueves 11, medianoche. Electrónica.

-Bigott. Escenario principal, Semana Negra. Viernes 12, 22.30 horas.

-El pueblo contra Antonio Arias & Fernando Alfaro. Jardín Botánico. Viernes 12, 22.30 horas. 15 euros.

-The Iberians. Savoy Club. Viernes 12, medianoche. Rocksteady, Jamaica oldies (Valladolid).

-David Mallada/Alberto Palacios/Yiyo. Carpa Black Sea, Semana Negra. Viernes 12, medianoche. Electrónica.

-Chusso. Lanna Club. Viernes 12, medianoche. Electrónica.

-Kike Suárez & John Paperback. Colorado Beer & Drinks. Viernes 12, 00.30 horas.

-Lecter Bukosky. Escenario principal, Semana Negra. Sábado 13, 22.30 horas.

-Zombies in Miami/Fetiche/Nayo. Lanna Club. Sábado 13, medianoche. Fiesta electrónica (México/Asturias).

-Héctor Llamazares/Alejandro Ávila/Tru. Carpa Black Sea, Semana Negra. Sábado 13, medianoche. Electrónica. Afterparty en el Albéniz (con invitación).

-Los Winters. Savoy Club. Sábado 13, medianoche (dos pases). Homenaje a Johnny Winter (Madrid).

-Little Sussie. Colorado Beer & Drinks. Sábado 13, 00.30 horas. Rock americano.

-Lee Junior. Savoy Club. Domingo 14, 13.30 horas. Rock and roll.

-Krank Skill. Carpa Black Sea, Semana Negra. Domingo 14, medianoche. Electrónica. Closing party.

OVIEDO

-Sam Solo Trío. Clandestino. Jueves 11, 21.30 horas. Versiones acústicas de clásicos del rock

-From Lost to the River y Malverde. Gong Galaxy. Viernes 12, 21.30 horas.

-Dj Intruso. Clandestino. Viernes 12, 00.15 horas. Soul.

-Pata Palo Blues Rock Band. Gong Galaxy. Sábado 13, 20 horas. Blues-rock.

-Augusto Fauno/Lord Moog. Clandestino. Sábado 13, 00.15 horas. Frat, garaje, surf, rock and roll, r&b.

AVILÉS

-Premonition. Sabugo. Viernes 12, 20 horas.

-Sound Ever. Art Street. Viernes 12, 20.30 horas.

-Difussion. Plaza de Carlos Lobo. Viernes 12, 21 horas.

-Silvia y Olvido y Guito. Le Garage. Viernes 12, 23.30 horas. Flamenco.

-Wild Flowers. Art Street. Sábado 13, 20.30 horas.

-Parrots. Plaza de Carlos Lobo. Sábado 13, 21 horas.

-Sentencia2. Don Floro. Sábado 13, 23.30 horas.

-MBolados. Le Garage

Sábado 13, 23.30 horas. Versiones de clásicos del rock.

SIERO

-Gil & Him. Tierra Astur, Colloto. Jueves 11, 22 horas. Concierto-espicha.

GRADO

-Jorge Colsa & Gema Bravo. Calle de Manuel Pedregal. Viernes 12, 20 horas. Dúo acústico.

LAVIANA

-Silvidos y Gemidos.Cine Maxi. Viernes 12, 21 horas

PRAVIA

-Fran Juesas. Monterrey. Viernes 12, 21 horas. Versiones.

TAPIA

-Cuarta semifinal del FestiAMAS. Plaza de Campogrande. Sábado 13, 22 horas. Carisma, Howdy, La Novena Vértebra y Saraude.