El público del festival llenó casi todas las actuaciones programadas, tanto en Gijón como en Candás. Bendito Dilema

25 años de un Festival de Piano del que «se habla hasta en las escuelas más prestigiosas de música»

Uno de los eventos más emblemáticos del verano gijonés cerró su edición de aniversario con gran éxito en su programación y un «público entregado»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:32

Estaba de celebración y así lo demostró ya desde la presentación de su programa, que tenía lugar el pasado mes de junio con una gran ... fiesta en el Gijón Arena. El Festival Internacional de Piano de Gijón cumplió con esta 25 ediciones llenando de música rincones emblemáticos de la ciudad –y alrededores– y dos de sus fundadores, Óliver Díaz y Julian Martin, aprovechan para mirar el camino trazado y reconocer lo mucho que se ha avanzado.

