25 años de un Festival de Piano del que «se habla hasta en las escuelas más prestigiosas de música»

Estaba de celebración y así lo demostró ya desde la presentación de su programa, que tenía lugar el pasado mes de junio con una gran ... fiesta en el Gijón Arena. El Festival Internacional de Piano de Gijón cumplió con esta 25 ediciones llenando de música rincones emblemáticos de la ciudad –y alrededores– y dos de sus fundadores, Óliver Díaz y Julian Martin, aprovechan para mirar el camino trazado y reconocer lo mucho que se ha avanzado.

El festival, cuentan, nació casi por casualidad y por el amor a una tierra de la que Martin, estadounidense, se había enamorado en una visita a su entonces alumno, Díaz. «Pero el primer año fue tan difícil para mí que no quería que hubiera un segundo», confiesa. «Lo hicimos porque los estudiantes lo demandaron».

Y así comenzó la andadura de un proyecto que cerraba su edición de aniversario con «un público entregado» que ha abarrotado los escenarios del Teatro Jovellanos, la Colegiata de San Juan Bautista, el Jardín Botánico y la Antigua Fábrica de Ortiz de Candás. «La actividad pedagógica del Festival contó con 75 alumnos llegados de EE UU, Colombia, China, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Georgia y España», comparten desde la organización.

Y es que, tal como recuerda Óliver Díaz, incluso en la cafetería de la prestigiosa Juilliard School, en Nueva York, se podía escuchar a los alumnos hablar de este festival. «Todavía no es tan famoso en España ni en Gijón como lo es fuera», afirma. «Recuerdo que pocos años después de comenzar, ya todo el mundo del piano hablaba del festival y todos querían venir aquí». Un éxito que, explican, se debía a la calidad del profesorado, en sus inicios coordinados por el propio Julian Martin, que fue director artístico en la primera etapa del festival y al que tomó el relevo más adelante, y sigue haciéndolo hasta hoy, José Ramón Méndez. «Es difícil afirmarlo porque es difícil medirlo, pero diría que desde el principio tuvimos al mejor profesorado que pudimos encontrar alrededor del mundo», asegura Díaz. Y por eso, fuera de nuestras fronteras, los estudiantes de piano de todo el mundo querían acudir a esta cita que sigue creciendo en participantes, en público y en calidad.

«El festival continúa porque los estudiantes están felices», expresa Martin. «Y no solo por eso, sino porque es una gran oportunidad». Y, por supuesto, también gracias al público: «He reconocido a gente leal a la que llevo viendo entre la audiencia más de veinte años», asegura este prestigioso profesor de piano, que aunque ahora está desvinculado de la organización, repite cada año «para volver a encontrarme con mis amigos y con este ambiente», comparte. «Para nosotros es la oportunidad para unirnos en un lugar que amamos».

El equipo docente, coordinado ahora por Méndez, sigue contando con prestigiosos profesores internacionales que aseguran que la parte educativa siga siendo el emblema del festival, el motivo por el que los alumnos desean volver. En esta edición, profesores como Robert McDonald (Juilliard School, EE UU), Douglas Humpherys (Eastman School, EE UU), Logan Skelton (Universidad de Michigan, EE UU), Amy Lin (Conservatorio de Estrasburgo, Francia), Jim Giles (Universidad de Northwestern, EE UU), Jean Saulnier (Universidad de Montreal, Canadá), José Ramón Méndez (Conservatorio de Oberlin, EE UU) y Amy Gustafson (Universidad de Millersville, EE UU) han pasado por las aulas del Conservatorio de Gijón para impartir sus lecciones a los 75 estudiantes que vinieron a escucharles. Como ponentes invitados, además, para el veinticinco aniversario se ha contado con Oscar Colomina, decano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, y Silvan Negrutiu, de la Universidad Northern Arizona, EE UU.

En sus 25 años de historia, el Festival se ha posicionado en el mundo del piano como una «cita imprescindible», confirman desde la organización, ratificando las palabras de sus fundadores. «Y ha sido plataforma para jóvenes talentos que luego triunfan en escenarios internacionales» como el islandés Víkingur Ólafsson, que ofreció en Gijón su primer recital fuera de su país; el reconocido intérprete estadounidense Spencer Myer o el gijonés Martín García García, que han pasado por el festival y «hoy cuentan con una carrera reconocida en el panorama pianístico internacional». Una vez bajado el telón de la edición con la que celebran su ya consolidada andadura, solo queda esperar lo que este gran evento del piano tenga preparado en los años que, seguro, le quedan por venir.