El cuarteto tiene una sonoridad pulida y delicadísima, y así lo demostró ayer en el Jovellanos. Jesús Manuel Pardo

Cuatro para uno y uno para cuatro

El Cuarteto Casals abrió ayer en el Jovellanos la temporada de conciertos de la Sociedad Filarmónica de Gijón con Arriaga, Shostakovich y Beethoven

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:56

Comenta

En el ADN de la más que centenaria Sociedad Filarmónica de Gijón –se fundó en 1908–, está la música de cámara, y de una ... manera singular, el cuarteto de cuerdas. Juntos, pero no revueltos, dos violines, una viola y un violonchelo pueden conseguir con una conversación a cuatro las mayores sutilezas musicales. El Cuarteto Casals sabe combinar unidad y variedad. Fundado en Madrid, en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en 1997, el Casals, formado por Vera Martínez Mehner (violín primero), Abel Tomàs (violín segundo), Cristina Cordero (viola) y Arnau Tomàs (cello) es un referente absoluto de la música de cámara universal, con un amplio repertorio que va desde Bach hasta el siglo XX.

