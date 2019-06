El grupo asturiano Staytons se gana una actuación en el Madrid Cool Festival Andrés Ribera, Juanvi Stroup, Luis Ángel Sánchez y Venti Sariego forman el grupo Staytons. / Carolina Santos Actuarán en la gran cita musical del verano en la capital, que se celebra los días 10, 11, 12 y 13 de julio en Valdebebas M. ROJO Miércoles, 19 junio 2019, 21:08

Este año, en el Madrid Cool Festival, actuará Rosalía. También los Smashing Pumpkins, Bon Iver, Iggy Pop y Noel Gallagher, si nada se tuerce. Pero también estarán los Staytons, una banda maliayo gijonesa que, pasito a pasito, sigue dando que hablar en el panorama nacional. Andrés Ribera, Juanvi Stroup, Luis Ángel Sánchez y Venti Sariego, los componentes de Staytons, se han ganado literalmente una actuación en la gran cita musical del verano en la capital del reino, que se celebrará los días 10, 11, 12 y 13 de julio en Valdebebas. Y es que se han proclamado ganadores del Mad Cool Talent, un concurso que organiza el festival y con el que busca aupar nuevos talentos. Tras ser los más votados por el jurado popular a través de internet, actuaron en Madrid en directo en las finales y han logrado su objetivo. Junto con Gentleman Clef, Red Gurd, Salio, Sofi Marston, Tirano y los ganadores de la edición británica del Mad Cool Talent, Sheafs y The Gulps, se han impuesto en este concurso internacional de bandas emergentes organizado por Vibra Mahou y el Mad Cool. Así que todos ellos completan el cartel de esta edición.

Los Staytons, que reparten sus corazones entre Villaviciosa y Gijón, acaban de sacar a la calle su nuevo EP, 'Kid Stuff' ('Cosas de niños'), han estrenado videoclip y tienen pendiente una cita con su público asturiano, tras suspenderse un concierto que tenían en Oviedo por causas ajenas a la banda. Sus letras son en inglés, pero en este último trabajo estrenan su primera canción en castellano, 'Ciudad habitual', con un toque más pop y fruto de esta última etapa en la que empiezan a nutrirse también de «influencias de grupos nacionales». De los temas que forman este trabajo, 'Old Fame' -es el videoclip que acaban de estrenar- es el más «bailongo», mientras que 'Son of Santa Fe' está marcado por la trompeta y la colaboración con el dj Koo, y 'Talk to me' es el «más británico», con un registro vocal por parte del cantante que va del falsete al grave. Este verano tendrán la oportunidad de presentarse a lo grande en el mundo festivalero, ante miles de personas en el Mad Cool.