Será su segundo álbum como cantautora y, aunque varios de los temas que lo componen ya han visto la luz, 'Cenicientes' llegará al público este ... jueves en su totalidad. Marisa Valle Roso (La Felguera, 1987) acaba de recibir el Premio EL COMERCIO de Cultura en reconocimiento a toda una carrera musical arraigada a sus raíces, mezclando el folklore con los sonidos más contemporáneos y contando historias que hablan de memoria y compromiso con la sociedad asturiana.

–¿Qué nos puede adelantar de este nuevo disco?

–Este disco se titula 'Cenicientes' y lo llevo desarrollando desde febrero, cuando saqué el primer tema de esta nueva colección, 'El tren de la libertad'. 'Cenicientes' es un conjunto de canciones que están enmarcadas en Asturias y en la cuenca minera y que reivindican, sobre todo, la minería, la lucha obrera y en especial a las mujeres, que en Asturias hicieron grandes cosas y que creo que no se las conoce lo suficiente. Por ejemplo, las mujeres de la huelgona del 62, las mujeres del 'tren de la libertad', las que trabajaban en la mina, las carboneras... He hecho un proceso de observación tanto en mi interior como a mi alrededor, y al final las canciones que cuentan mi historia son las que hablan de la cuenca minera y de las mujeres que para mí fueron ejemplo y que son ejemplo.

–Estos temas, ¿parten de una necesidad personal o es una cuestión colectiva?

–Ambas. Yo creo que lo personal y lo colectivo van muy unidos, y en este caso lo quise escribir porque no entendía cómo yo no era consciente de lo que habían hecho estas mujeres. Me di cuenta de que hay gente de mi generación que no sabe quién fue Anita Sirgo, ni las mujeres del 'tren de la libertad', ni lo que ocurrió en ese momento. Creo que es muy necesario ser conscientes de que eso pasó, de que puede volver a pasar y de cómo, unidas, podemos cambiar grandes cosas. Surgió de esa necesidad personal. Las generaciones futuras tienen que saber lo que hicieron estas mujeres. Hay un trozo de la letra de 'Cenicientes del carbón', que dice: 'Echamos en falta entre los cuentos cenicientes de carbón'. Es la realidad; no nos cuentan las historias o los grandes hechos realizados por mujeres. Y eso hay que defenderlo y hay que pelear para que se cambie.

–¿Musicalmente hay alguna novedad?

–Este disco parte de la composición desde la tradición, desde el folklore y las tonadas, que es de donde yo vengo. Ese es el hilo conductor de todas estas historias.

–¿Cómo ha evolucionado en este sentido desde su último álbum?

–El último álbum fue el primero que publiqué como cantautora, fueron las primeras canciones escritas por mí, y tiraba de emociones, de cosas que sentía. Pero este disco es como una vuelta a mis inicios. Al final, el primer disco que publiqué en solitario era de tonada asturiana cantada de manera ortodoxa. Este trabajo ha sido una vuelta a esas melodías que fueron de las que nació mi voz. La tonada la llevo tan dentro de mí que necesito usar ese lenguaje para cantar y para componer canciones. Este disco fue una mirada a mis inicios, a dónde vengo tanto en mi historia como musicalmente. Es un paso más, pero a la vez es una mirada al pasado.

–El folklore es algo que suele mirarse hacia atrás, pero parece que de esta forma se proyecta hacia adelante. ¿Cómo imagina que sonará la música tradicional asturiana en el futuro?

–Se irá adaptando a los tiempos, que es lo que está pasando ahora. El folklore tiene que evolucionar con el pueblo y ahora mismo tiene que contar las historias que estamos viviendo, igual que ocurría en el pasado, y también vestirse y fusionarse con las nuevas tendencias. Yo creo que el folklore siempre va a existir, sobre todo mientras se siga transmitiendo, pero va ir cogiendo nuevas formas.

–¿Se ha permitido experimentar en estas composiciones?

–Hay mucha experimentación en cuanto a composición, porque parto de un lugar que quizá no está explorado, como es componer a partir de una tonada. También en cuanto a sonidos, porque hay mucha fusión de folklore, pop y electrónica en todo el disco, en diferentes cantidades. Y juego mucho también, por ejemplo, con los efectos: hay alguna canción donde aparece autotune en mi voz y diferentes experimentaciones en cuanto a sonido.

–De los temas que no se han escuchado todavía, ¿cuál es el que más ganas tiene de que llegue al público?

–'La tormenta', que es el 'focus track' del disco y es un tema muy especial que me trajo muchas vivencias. Va a salir con un videoclip que grabamos en la zona occidental; estuvimos en Fonteta, en el monasterio de O Couto, en Cangas del Narcea... Es una historia que pertenece a la tradición oral asturiana, va de conjuros y todas estas fórmulas mágicas que se usaban en la antigüedad en la zona occidental. Tiene un poder muy especial porque hay un par de colaboraciones que a mí me tocaron el alma.

–Entonces, ¿hay colaboraciones también en este disco?

–En este tema en particular sí. En el disco hay colaboraciones con músicos asturianos como Manuel Cordero, Pablo Carreras, mi hermano Fernando Valle Roso, varias pandereteras –Lucía, Marianela, Ceci, Laura y Lena, que grabaron voces en el disco– y luego también tuve la colaboración especial de las mujeres tanto de la Tertulia Feminista de Les Comadres como de Mujeres por la Igualdad de Barredos, que estuvieron grabando en 'El tren de la libertad' y eso fue icónico, grabar juntas el 'Nosotras parimos, nosotras decidimos'.

–Como colofón, acaba de recibir el Premio EL COMERCIO en la categoría de Cultura. ¿Cómo recibió este reconocimiento?

–Pues un honor. Recibir un premio con esa trayectoria, de un diario como EL COMERCIO, es un lujo. Lo recibí con muchísima emoción, y es también un empujón. Hay tantas horas de trabajo que no se ven en esta carrera de la música y la cultura, que es tan difícil poder dedicarse a ello, insistir, no decaer... De repente, recibir esto es como una palmadita en la espalda, sentir que te dicen: 'Aquí estamos apoyándote'. Lo agradezco muchísimo.