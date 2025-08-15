El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El músico, que actuaba en Gijón por primera vez. Jesús Manuel Pardo

El mejor Chopin brilla en las manos de Anthony Ratniov

El pianista estadounidense ofreció un recital en la Colegiata de San Juan Bautista dentro del Festival Internacional de Piano de Gijón

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:37

Era su primera vez en Gijón y actuaba en un escenario inigualable, el de la Colegiata de San Juan Bautista, dentro de los conciertos del ... Festival Internacional de Piano de Gijón. El estadounidense Anthony Ratinov interpretó un majestuoso programa dedicado a Chopin, pues se encuentra preparando el repertorio para el concurso de piano que lleva el nombre del genial compositor polaco. El público pudo disfrutar de piezas como el Impromptu n. 1 o la Balada n. 3, donde el joven intérprete desplegó todo su potencial.

