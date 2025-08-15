El mejor Chopin brilla en las manos de Anthony Ratniov
El pianista estadounidense ofreció un recital en la Colegiata de San Juan Bautista dentro del Festival Internacional de Piano de Gijón
Gijón
Viernes, 15 de agosto 2025, 22:37
Era su primera vez en Gijón y actuaba en un escenario inigualable, el de la Colegiata de San Juan Bautista, dentro de los conciertos del ... Festival Internacional de Piano de Gijón. El estadounidense Anthony Ratinov interpretó un majestuoso programa dedicado a Chopin, pues se encuentra preparando el repertorio para el concurso de piano que lleva el nombre del genial compositor polaco. El público pudo disfrutar de piezas como el Impromptu n. 1 o la Balada n. 3, donde el joven intérprete desplegó todo su potencial.
Las próximas citas del festival pasan por las manos del cuarteto formado por Amy Gustafson, Steven Joven Lee, José Ramón Méndez y Logan Skelton, hoy en el escenario del Jardín Botánico Atlántico, y el próximo jueves, en el Teatro Jovellanos, se podrá disfrutar de la pianista rusa Sofya Guliak, que interpretará el concierto n. 2 de Rachmaninov junto a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.