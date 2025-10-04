El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Logo Patrocinio
E. C.

Los Morochos disparan la serotonina en Gijón con su pop flamenco

El dúo madrileño debutó en la sala Acapulco, de la mano de Momentos Alhambra, con un espectáculo lleno de buen rollo

N. V.

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:00

Comenta

La noche del viernes en Gijón tuvo acento madrileño y ritmo sureño. Los Morochos, los gemelos Juan e Ignacio Álvarez, aterrizaron por primera ... vez en la ciudad con su gira 'De dónde vengo' y lograron contagiar todo su buen rollo a un público entregado, en la sala Acapulco, dentro de los Momentos Alhambra. Con guitarras que saben a playa y a amigos cantando juntos, el público se dejó llevar por un directo que fue pura energía positiva, un desahogo colectivo que sonaba a verano aunque fuera octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  2. 2

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  3. 3 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  4. 4 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  5. 5 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  6. 6

    Los drones intrusos interfieren de nuevo en Europa y cierran el aeropuerto de Múnich
  7. 7

    Hamás acepta liberar los rehenes, dejar el poder en Gaza y negociar el resto del plan de paz de Trump
  8. 8

    Gijón se queda sin los 12 millones de euros de fondos europeos para el Plan 'Cimavilla 2030'
  9. 9 ¿Por qué protestan los médicos? Los motivos de la huelga sanitaria en Asturias
  10. 10

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los Morochos disparan la serotonina en Gijón con su pop flamenco

Los Morochos disparan la serotonina en Gijón con su pop flamenco