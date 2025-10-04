Los Morochos disparan la serotonina en Gijón con su pop flamenco El dúo madrileño debutó en la sala Acapulco, de la mano de Momentos Alhambra, con un espectáculo lleno de buen rollo

N. V. Gijón Sábado, 4 de octubre 2025, 00:00

La noche del viernes en Gijón tuvo acento madrileño y ritmo sureño. Los Morochos, los gemelos Juan e Ignacio Álvarez, aterrizaron por primera ... vez en la ciudad con su gira 'De dónde vengo' y lograron contagiar todo su buen rollo a un público entregado, en la sala Acapulco, dentro de los Momentos Alhambra. Con guitarras que saben a playa y a amigos cantando juntos, el público se dejó llevar por un directo que fue pura energía positiva, un desahogo colectivo que sonaba a verano aunque fuera octubre.

1 / Un proyecto que nació en plena cuarentena Los Morochos han encontrado en la mezcla de flamenco y pop una fórmula que encaja con la alegría que transmiten en cada canción. Su historia comenzó de manera inesperada durante la pandemia, cuando empezaron a tocar y componer sin grandes planes, y de ahí nació su primer disco, 'De dónde vengo'. El título de la gira que ahora los lleva por distintas ciudades es también una pista evidente de su estilo: cercano y con raíces claras. Entre sus temas más reconocibles destacan 'Cumbia Perfecta' o 'La Culpa', que reflejan esa frescura sencilla con la que han conectado con un público cada vez más amplio.

