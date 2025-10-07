La Ópera de Oviedo se expande al medio rural y estará en Luarca, Villaviciosa y Cabezón de la Sal Llevará hasta estas localidades arias y dúos de 'Romeo y Julieta', 'Rigoletto' y 'La flauta mágica'

La 78 temporada de la Ópera de Oviedo se estrenó hace unas semanas en el Teatro Campoamor, pero no será el único lugar hasta ... el que llegará la música. El programa 'Ópera en el Territorio' arranca este jueves con un concierto de arias y dúos de la ópera 'Romeo y Julieta', de Gounod, a cargo de los solistas de la Ópera de Oviedo y la divulgadora Dalia Alonso, y el mismo elenco actuará en Cabezón de la Sal el 11 de diciembre, esta vez, con arias y dúos de 'Rigoletto', de Verdi. El domingo 2 de noviembre hará lo propio en Villaviciosa con una adaptación de 'La flauta mágica' de Mozart para público familiar.

En colaboración con la Universidad de Oviedo, además, tendrá lugar este miércoles una charla y escucha de las arias más conocidas de 'Romeo y Julieta' en la Casa de la Cultura de Salas y, en Ribadesella, se hará lo propio con 'Rigoletto' el 12 de diciembre.

