El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Logo Patrocinio
Juan Carlos Rodríguez Ovejero, Jesús García, Eva Pando e Ismael González. E. C.

La Ópera de Oviedo se expande al medio rural y estará en Luarca, Villaviciosa y Cabezón de la Sal

Llevará hasta estas localidades arias y dúos de 'Romeo y Julieta', 'Rigoletto' y 'La flauta mágica'

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 08:44

Comenta

La 78 temporada de la Ópera de Oviedo se estrenó hace unas semanas en el Teatro Campoamor, pero no será el único lugar hasta ... el que llegará la música. El programa 'Ópera en el Territorio' arranca este jueves con un concierto de arias y dúos de la ópera 'Romeo y Julieta', de Gounod, a cargo de los solistas de la Ópera de Oviedo y la divulgadora Dalia Alonso, y el mismo elenco actuará en Cabezón de la Sal el 11 de diciembre, esta vez, con arias y dúos de 'Rigoletto', de Verdi. El domingo 2 de noviembre hará lo propio en Villaviciosa con una adaptación de 'La flauta mágica' de Mozart para público familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  2. 2 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  3. 3 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  4. 4 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  5. 5 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  6. 6 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  7. 7 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  8. 8 Estos son los rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey
  9. 9 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Castellón - Sporting de Gijón: solo aprueban cuatro jugadores
  10. 10

    El Garaje Asturias mantendrá su uso hasta que Patrimonio apruebe el supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Ópera de Oviedo se expande al medio rural y estará en Luarca, Villaviciosa y Cabezón de la Sal

La Ópera de Oviedo se expande al medio rural y estará en Luarca, Villaviciosa y Cabezón de la Sal