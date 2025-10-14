El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, ¿pero sin Pablo Benegas? El guitarrista y compositor, según Cadena 100 y Telecinco, habría abandonado tras casi tres década a la banda donostiarra, en un momento marcado por los rumores del retorno de la vocalista original

N. V. Martes, 14 de octubre 2025, 17:03 Comenta Compartir

La Oreja de Van Gogh vuelve a protagonizar titulares. Sus idas y venidas mantienen en vilo a sus fans, que solo esperan escuchar de nuevo los orígenes de la banda donostiarra con la voz de Amaia Montero. Después de casi un año de la salida de su anterior vocalista, Leire Martínez, el grupo parece no cesar en su juego del despiste. Y no parece ser el único integrante que deja la banda. La última bomba, que acapara ya las portadas, ha sido la supuesta salida de uno de sus principales integrantes: Pablo Benegas.

La noticia ha sido confirmada por Cadena 100 y, más tarde, por Telecinco. «La noticia no es que Amaia vuelva a La oreja de Van Gogh, que es algo que se sabía y hay contratos de por medio. La noticia es que La Oreja de Van Gogh no vuelve al completo. Pablo Benegas no estará en la nueva etapa. El fundador de La Oreja de Van Gogh no estará en esta nueva etapa del grupo. Esto marca una gran diferencia», han anunciado en el programa 'Javi y Mar'.

De ser cierto, la salida de Benegas, pieza clave en la composición de temas emblemáticos como 'Muñeca de trapo' o 'La esperanza debida', marca un punto de inflexión en la historia del grupo.

Esta marcha coincidiría además con un clima de expectación creciente. En los últimos días, la banda había alimentado las especulaciones. «Solo juntos tiene sentido». Esta sería la frase que reza la nueva biografía de Instagram de La Oreja de Van Gogh, quien ha hecho cambios significativos en su perfil que podrían anticipar un regreso. La banda donostiarra encara así una nueva etapa cargada de incertidumbre, a las puertas de su 30º aniversario y con la promesa de una gira que podría reunir de nuevo a la vocalista original con la banda que la vio nacer.