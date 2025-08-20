El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La intérprete actuará mañana en la que será su primera vez ante el público español. E. C.

Sofya Gulyak, pianista profesional

Sofya Gulyak, pianista: «Sigo pensando que la música evoca lo mejor del ser humano»

El Teatro Jovellanos acoge mañana el recital de clausura de la 25 edición del Festival Internacional de Piano de Gijón

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:48

Fue la primera mujer de la historia en lograr el Primer Premio y la Medalla de Oro Princesa Mary en el Concurso Internacional de Piano ... de Leeds y, desde entonces, ha dejado su huella en escenarios por todo el mundo. El 'Washington Post' describió a la intérprete Sofya Gulyak como una auténtica «estrella de Rachmaninov» y será precisamente interpretando a este compositor, en una de sus piezas esenciales –el segundo concierto para piano–, como se la podrá escuchar mañana (20 horas) en el Teatro Jovellanos, acompañada de la OSPA, para clausurar el Festival Internacional de Piano de Gijón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  3. 3 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  4. 4

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  5. 5 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  6. 6 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  7. 7 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  10. 10 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sofya Gulyak, pianista: «Sigo pensando que la música evoca lo mejor del ser humano»

Sofya Gulyak, pianista: «Sigo pensando que la música evoca lo mejor del ser humano»