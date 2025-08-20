Fue la primera mujer de la historia en lograr el Primer Premio y la Medalla de Oro Princesa Mary en el Concurso Internacional de Piano ... de Leeds y, desde entonces, ha dejado su huella en escenarios por todo el mundo. El 'Washington Post' describió a la intérprete Sofya Gulyak como una auténtica «estrella de Rachmaninov» y será precisamente interpretando a este compositor, en una de sus piezas esenciales –el segundo concierto para piano–, como se la podrá escuchar mañana (20 horas) en el Teatro Jovellanos, acompañada de la OSPA, para clausurar el Festival Internacional de Piano de Gijón.

–¿Cómo se siente al actuar por primera vez en el Teatro Jovellanos de Gijón?

–Pues estoy muy emocionada, con muchas ganas de que llegue este concierto.

–El Festival Internacional de Piano se está convirtiendo en un evento clave para la cultura gijonesa. ¿Qué le ha parecido formar parte de esta edición?

–Estoy muy contenta de formar parte de él y muy agradecida al director artístico, José Méndez, y al resto de personas involucradas en el festival por haberme invitado. Me siento muy feliz aquí. Llegué el lunes y desde entonces estoy ya preparándome para el concierto. Y deseando que llegue el momento, la verdad.

–¿Tiene algún significado para usted la pieza que van a interpretar, el segundo concierto para piano de Rachmaninov?

–Rachmaninov es un compositor muy querido para mí, he tocado ya todos sus conciertos para piano. No sabría decir cuál me gusta más, pero sí que, sin duda, esta es una de mis piezas favoritas, la he tocado muchas veces en diferentes países. A mí me encanta y al público también le suele encantar. Es una obra muy popular, capaz de llegar directamente al corazón de la gente, y por eso creo que gusta tanto.

–¿Qué sentimientos o imágenes le vienen a la mente cuando la interpreta?

–Hay mucha melancolía y tristeza en esta música. Pero también hay sueños, emoción y momentos felices. Son muchos sentimientos y creo que todo el mundo que escucha la obra puede sentirlos. Quizá por eso es tan especial, por eso gusta tanto. Y además hay una historia especial detrás de esa pieza: Rachmaninov estaba atravesando una depresión tres años antes de escribirla, él tuvo una vida muy dura. Como compositor, después de su primera sinfonía, no había sido muy bien recibido, tuvo muy malas críticas y estaba muy, muy dolido. Dejó de componer durante tres años y este concierto fue lo que escribió justo después de tomarse este descanso. Le ayudó un médico, el psiquiatra al que está dedicada la obra, y en el concierto, en algunos momentos, se puede notar la felicidad que sentía de poder volver a componer. Creo que para el propio Rachmaninov fue una pieza muy especial, no solo es especial para nosotros los músicos. Creo que conociendo la historia que hay detrás, al escucharlo se puede sentir lo que significó para él.

–Ha tocado en algunas de las salas más prestigiosas del mundo. ¿Qué es lo que le emociona de conectar con el público en una ciudad como Gijón?

–La verdad es que nunca he tocado en España, este será el primer concierto que doy aquí en toda mi vida. Tengo muchas ganas de que llegue, creo que será muy bonito. Considero que los españoles, en general, sois muy cálidos y muy acogedores. Os encanta la música y estoy segura de que nos caeremos bien. ¡O eso espero!

–¿Y qué cree que el público se va a llevar después de escuchar en sus manos este concierto de Rachmaninov?

–Cada persona se lleva algo diferente para sí misma. No se puede saber lo que cada uno siente. Imagínese cuántos espectadores hay sentados en la sala, y cada uno de ellos es único. Quizá alguien se quede dormido, mientras que otro puede pensar en algo que es importante en su vida. Me ha pasado que, a veces, la gente llora durante el concierto. Yo sigo pensando que la música hace a las personas mejores y solo evoca lo mejor del ser humano, y creo que cada uno se llevará del concierto algo muy especial. ¿Qué exactamente? No lo sé, porque cada persona es singular.