Valeria Castro llega a Gijón en una de sus semanas más difíciles Estará en concierto este sábado en el teatro de la Laboral con su último trabajo, 'El cuerpo después de todo'

I. Barea Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:18 Comenta Compartir

No está siendo la mejor semana para la artista Valeria Castro, que el sábado llega a Gijón para presentar su segundo álbum, 'El cuerpo después de todo', en el teatro de la Laboral (19 horas). Nominada al Goya en dos ocasiones y a un Grammy Latino por 'La Raíz', su personalísima voz y sus letras han conquistado ya a una gran parte del público de nuestro país.

Su actuación del pasado lunes en 'Operación Triunfo' junto a Dani Fernández era una de las más esperadas de la noche, pero tras salir al escenario se desató un aluvión de críticas hacia la artista y el sonido de la gala. Sin embargo, en medio de la polémica, sus compañeros de profesión no han tardado en salir a defenderla, destacando sus cualidades, su calidad en el directo y tildándola de una de las voces más destacadas del panorama actual.

«Los artistas somos más que una actuación, una nota o un momento televisivo... Juzgarnos por una fotografía tan estática de nuestro trabajo es perverso, y como siempre, se esconde tras el anonimato de las redes y muchas veces, el total desconocimiento de lo que realmente pasa», escribió su compañero de actuación, Dani Fernández.