Un nuevo edificio con pinturas ve la luz en el yacimiento romano de La Estaca

El arqueólogo Juan Muñiz, la concejala de Las Regueras, Mar García; la acaldesa de Las Regueras, María Isabel Méndez; la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez y el director general de Patrimonio, Pablo León.

Inés Barea Gijón Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14

Las excavaciones en el yacimiento de La Estaca siguen dando resultados en esta campaña que ha constado de tres diferentes sondeos. Este miércoles veía la luz un nuevo hallazgo que aporta nuevas claves sobre un enclave único y que, en esta ocasión, además de desvelar un nuevo edificio, incluía la presencia de pinturas murales que datan de la época romana.

Según parece, este tercer edificio se encuentra ubicado en el prado de San Martín, un lugar que los vecinos identifican tradicionalmente como el emplazamiento de una antigua iglesia.

Son estos habitantes de la zona quienes «tenían la intuición y el conocimiento» de su presencia, explicó la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. «No solo por la toponimia, sino también por los relatos orales que ellos transmitían», se conocía y ahora se confirma la existencia en este lugar de una iglesia de la que existe una referencia documental del año 926.

Esta nueva edificación se ha descubierto durante el tercero de los sondeos realizados desde que comenzó la campaña de este año, que hasta el momento había permitido ya documentar la entrada al 'balneum' y sacar a la luz parte del 'caldarium', con las pilas del hipocausto y el horno, «un hallazgo de gran importancia por su escasa representatividad en Asturias», compartieron desde el Principado.

En esta última aproximación, que se ha centrado en un área de unos dos metros cuadrados, se han podido localizar dos muros en ángulo recto, demostrando «la existencia de esta nueva construcción, que conserva pinturas murales tanto caídas como aún adheridas a sus paredes. Las dimensiones y la factura de los muros apuntan a una cronología romana», señalaron.

El yacimiento de La Estaca, que ha recibido más de 75.000 euros del Principado desde la reanudación de las excavaciones en 2018, constituye también un ejemplo arqueológico «paradigmático» alabó la consejera, «por las campañas de difusión» que acercan los resultados al público mientras los investigadores realizan las labores sobre el terreno.

Una dotación que continúa incrementándose porque «no cabe duda de que es uno de los principales yacimientos que tenemos en Asturias, y en toda la península, en este momento, y que revela información extraordinaria año a año».

La campaña, que finaliza aportando información de incalculable valor, «nos deja una inquietud y unas expectativas muy altas de cara a la del año próximo». Será entonces cuando se aborde una excavación en planta que podría explicar la función original de esta construcción y aportar nuevos datos sobre las formas antiguas del cristianismo en la región y el uso de la villa más allá de la época romana.

«Asturias tiene un patrimonio muy rico que todos conocemos; muy diverso y de diversas épocas históricas. Pero tenemos mucho por seguir investigando y por dar a conocer», expresó la consejera.