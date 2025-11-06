Las obras en la iglesia de la Laboral estarán terminadas «en el plazo máximo de un mes»

Luce ya su característico azul, han desaparecido las humedades y se ha aplicado sobre ellas un tratamiento para que las sales se filtren sin descamar ... la pintura. Son buenas noticias que confirman que cada vez queda menos para que las puertas de la iglesia de la Laboral vuelvan a abrirse al público. De hecho, la consejera de Cultura, que visitó ayer la última fase de las obras acompañada por el director general de Patrimonio, Pablo León, aseguró que este proceso debería estar terminado «nun plazu máximu d'un mes», pues los trabajos que se retomaban hace diez días están evolucionando según lo previsto y su duración «yera cuestión de selmanes».

La mayor parte de la reforma «se había ya terminado a finales de 2024», explicó Javier García, director de la obra. «El problema es que se detectaron, por efecto de la humedad que estaba acumulada en la cúpula, una serie de manchas debidas a sales solubles en ciertas partes del techo». Fue entonces cuando se decidió que lo adecuado era «esperar al secado durante un tiempo prolongado» para poder llevar a cabo la última fase de los trabajos con la superficie en buenas condiciones. Ahora, se espera que «en un plazo de aproximadamente 2 o 3 semanas» se «eliminen» las partes que estaban afectadas y se apliquen los tratamientos que ya se habían podido llevar a cabo en el resto de la cúpula.

Desde la consejería confían en que una vez terminado este proceso se pueda abrir al público «si puede ser, esti añu» y, a más tardar, «a principios del añu que vien. Pero nun plazu muy cortu de tiempu», aseguró Gutiérrez, quien espera que con ello se retome también su actividad como equipamiento cultural, pues es un sitio «que se presta mucho» tanto a intervenciones artísticas como «a un usu más cotidianu, que puede tener carácter diversu», como acoger congresos que ya se celebran en otros lugares del edificio y «que tienen interés n'espacios singulares más allá del propiu teatru», como ocurre ya con las cocinas. La curiosidad que genera la iglesia «ye constante», afirmó, así que «nel momentu en que pueda reabrise, toi segura de que van ser muches les propuestes que lleguen a esti espaciu».

La intervención que ahora finaliza, que hasta el momento ha superado los 800.000 euros de inversión, ha incluido la nueva cobertura de pizarras y la réplica de la Cruz de la Victoria, retirada hace casi treinta años por su deterioro, junto a la restauración de la cruz de la linterna. La apertura de la iglesia permitirá volver a ver el espacio tal como se concibió, con «unos arcos de ladrillo muy espectaculares y unas plementerías de color azul» que «estábamos acostumbrados a ver muy oscuras, llenas de manchas y degradado», describió García, y que ahora «han cobrado luz, porque aunque los colores son los mismos, tienen más luminosidad, está todo homogéneo y limpio. El cambio es importante», aseguró.

Más cerca del reconocimiento

La recuperación de su estado original supondrá, según Cultura, un nuevo impulso a la candidatura del edificio para su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. La iglesia es, «sin ninguna duda, uno de los grandes atractivos que tien la Universidad Laboral», dijo la consejera, que en su conjunto cuenta con «espacios muy singulares, muy atractivos y a veces desconocidos» y entre los que la iglesia «será uno más». El proceso «ya pasó el trámite más difícil», afirmó, «que ye tar incluyida na llista indicativa» del Ministerio. El resto, que depende de los plazos de la Unesco, «ye cuestión de tiempu». «Nun podemos dicir un plazu y por desgracia nun va ser curtiu», concluyó Gutiérrez, «pero'l casu ye siguir avanzando».