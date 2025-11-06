El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La cúpula de la iglesia de la Laboral se encuentra en la última fase de su reforma, que se espera que finalice en las próximas semanas. Arnaldo García

Las obras en la iglesia de la Laboral estarán terminadas «en el plazo máximo de un mes»

Cultura considera que la reapertura de este espacio «sin duda» impulsará su candidatura como Patrimonio de la Unesco

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:43

Luce ya su característico azul, han desaparecido las humedades y se ha aplicado sobre ellas un tratamiento para que las sales se filtren sin descamar ... la pintura. Son buenas noticias que confirman que cada vez queda menos para que las puertas de la iglesia de la Laboral vuelvan a abrirse al público. De hecho, la consejera de Cultura, que visitó ayer la última fase de las obras acompañada por el director general de Patrimonio, Pablo León, aseguró que este proceso debería estar terminado «nun plazu máximu d'un mes», pues los trabajos que se retomaban hace diez días están evolucionando según lo previsto y su duración «yera cuestión de selmanes».

