'Green Book', la guía de viaje para negros durante la segregación racial de EE UU Fotograma de la película 'Green Book'. / Universal El largometraje galardonado como Mejor Película en los Oscar 2019, retoma el manual que utilizaron los afroamericanos entre 1936 y 1967 para recorrer el país de forma segura ELENA MARTIN LOPEZ Madrid Lunes, 25 febrero 2019, 14:27

Parte del planeta se fue anoche a dormir con dos palabras en la boca: Green Book ('Libro Verde'). La otra ha amanecido con ellas. El largometraje dirigido por Peter Farrelly se ha convertido en una de las películas más comentadas tras llevarse el Oscar a Mejor Película, que causó una gran sorpresa, además del de Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Original y Mejor Montaje.

'Green Book' es una historia basada en hechos reales que narra el viaje por carretera del pianista afroamericano Don Shirley (Mahershala Alí) y su conductor y guardaespaldas Tony Lip (Viggo Mortensen) en plena época de la segregación racial de EE UU. Durante su aventura, ambos deben confiar en el 'Libro Verde', un documento que vio la luz en 1936 bajo el nombre 'The Negro Motorist Green Book' ('El libro verde del conductor negro') y que nació como una guía para que los negros pudieran viajar de forma segura por todo el país.

Su autor fue Victor Hugo Green, un cartero afroamericano de Harlem, Nueva York, que, a partir de la información que él mismo recogía y que otros carteros le daban, hizo un recopilatorio de establecimientos como restaurantes, hoteles, bares y estaciones de servicio que atendían a personas de color a nivel nacional. Se publicaba anualmente entre abril y mayo y estaba diseñado para entrar en la guantera del coche. Pero, ¿qué propició la redacción de un libro como este?

«Separados pero iguales». Así versaba el lema de Las Leyes de Jim Crow -promulgadas en 1876 y que perduraron hasta 1965-, que privaban a la población negra de derechos civiles e imponían la segregación racial en lugares públicos. Su nombre fue inspirado por un personaje ficticio llamado Jim Crow, interpretado por un actor blanco que se pintaba la cara de negro y se burlaba de las personas de color. Como consecuencia de estas normas, muchos negocios se negaron a recibir afroamericanos y se promovió un ambiente discriminatorio muy acusado por todo el país, y especialmente por los estados del sur, haciendo muy peligroso que un negro entrase en el establecimiento equivocado en la ciudad equivocada.

Según la revista Smithsonian, en la guía Green incluyó declaraciones esperanzadoras como: «Habrá un día en el futuro cercano en el que esta guía no tendrá que ser publicada. En el que nosotros, como raza, tendremos iguales oportunidades y privilegios en EE UU». Don Shirley y Tony Lip son solo un ejemplo de cómo 'The Negro Motorist Green Book' ayudó a millones de negros a evitar situaciones de peligro potencialmente mortales. Un capítulo de la historia que merece la pena recordar para que no se vuelva a repetir.