Premios Oscar 2019 | José Andrés, su alegato a favor de los inmigrantes y las mujeres El actor mexicano Diego Luna y José Andrés / afp El chef asturiano fue el encargado de presentar 'Roma' entre las nominadas a mejor película EL COMERCIO Gijón Lunes, 25 febrero 2019, 07:27

José Andrés aprovechó su intervención en los Oscar 2019 para hacer un discurso a favor de los inmigrantes y las mujeres: «Esta maravillosa e íntima película quiere dar voz a los que no tienen voz, y nos recuerda la comprensión y la compasión que todos nosotros debemos a las personas invisibles en nuestras vidas, inmigrantes y mujeres, que hacen avanzar a la humanidad».

Sus palabras calaron entre los asistentes y provocaron una ovación en el Dolby Theater de Los Ángeles, el lugar elegido para celebrar la gala. Minutos antes de comenzar la entrega de premios, el asturiano reconocía sentirse sorprendido por haber sido invitado: «Quién me iba a decir que iba a estar aquí. Pero bueno, así es la vida», ironizaba el cocinero. «Esperemos que la presión no me pueda y que no me quede con las palabras a medio contar. Es una experiencia bonita», señalaba José Andres. La extraordinaria labor que realiza en Estados Unidos, junto con sus iniciativas solidarias han hecho que el chef sea muy conocido. «A mí me vale para seguir contando las historias que a mí me gustan: las de esas voces muchas veces anónimas», afirmaba en la alfombra roja.

José Andrés, aunque no está vinculado al cine, formó parte de la gala como también lo hicieron otras figuras ajenas a la industria, por ejemplo, Serena Williams. Antes del comienzo de la gala, el chef hizo un comentario sobre la presencia del jamón ibérico en la fiesta de los Oscar: «El jamón ibérico no deja de ser en estas fiestas el artista del que nadie se da cuenta pero que ahí está presente».