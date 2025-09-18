Rincones y Recovecos alza el telón en la Ciudadela

El festival de artes escénicas en espacios singulares Rincones y Recovecos abría ayer una nueva edición en uno de esos escenarios poco convencionales, el ... museo de la Ciudadela de Celestino Solar, y lo hacía con la función 'Justina y Jacinta' de la compañía asturiana Teatro del Cuervo. Era el primero de los veintiséis espectáculos y actividades que podrán disfrutarse hasta mañana sábado en el recinto de Laboral Ciudad de la Cultura, abiertos a un público de todas las edades y en un horario intenso que se extiende desde la mañana hasta bien entrada la noche.

Con esta son ya ocho las ediciones realizadas de un evento, calificado en la inauguración por la concejala de Cultura, Montserrat López, de «cita ineludible para las artes escénicas de la ciudad», un proyecto que, recordó, surgió del tejido asociativo «por personas que creen firmemente en el valor de estas artes».

Una prueba de esas dos características es el variado programa diseñado para esta nueva edición y en el que participan compañías de La Rioja, Navarra, Andalucía, Valencia, Aragón, Madrid, Castilla-León y, por supuesto, de nuestra región, con un protagonismo especial en las funciones que se pondrán en escena estos días.

Esta tarde podrán verse 'Lanterne. La Linterna Mágica' de los navarros Pájaros Pintados; 'Cuentos de la xana, el trasgu, el cuélebre y...' de la cuentacuentos asturiana Elisabet Martín; 'Globe Story' de la riojana El Perro Azul, y 'Jajilé, el cerdito verdeazul' de los valencianos la Carreta, además de los espectáculos 'Cuerpos en tránsito' de Fernando Hurtado con alumnado de la ESAD y 'El paraíso de los necios', de la compañía del coreógrafo malagueño. Habrá también música en vivo con Lara Hoevenaar y Marco Martínez rindiendo tributo a las grandes voces del jazz y dos espectáculos con cena incluida en el Patioh! de la compañía navarra Tdiferencia. Arte escénico para todos los gustos y en espacios singulares para disfrutarlo.