El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Representación de la obra 'Justina y Jacinta' en la Ciudadela de Celestino Solar. P. A. M. E.

Rincones y Recovecos alza el telón en la Ciudadela

El festival de artes escénicas en espacios singulares lleva sus propuestas a todos los públicos hasta mañana sábado en la Laboral

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:52

El festival de artes escénicas en espacios singulares Rincones y Recovecos abría ayer una nueva edición en uno de esos escenarios poco convencionales, el ... museo de la Ciudadela de Celestino Solar, y lo hacía con la función 'Justina y Jacinta' de la compañía asturiana Teatro del Cuervo. Era el primero de los veintiséis espectáculos y actividades que podrán disfrutarse hasta mañana sábado en el recinto de Laboral Ciudad de la Cultura, abiertos a un público de todas las edades y en un horario intenso que se extiende desde la mañana hasta bien entrada la noche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  6. 6 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  7. 7

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  8. 8

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  9. 9 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  10. 10

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rincones y Recovecos alza el telón en la Ciudadela

Rincones y Recovecos alza el telón en la Ciudadela