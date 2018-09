Antonia Dell'Atte denunciará a sus compañeros de 'MasterChef Celebrity 3' «por acoso»

Lo que parecía que iba a ser otra plácida edición de 'MasterChef Celebrity', la versión para famosos del exitoso 'talent show' culinario que emite TVE cada domingo (a partir de las 22.05 horas), se ha ensombrecido con el anuncio de la modelo italiana Antonia Dell'Atte de denunciar a sus compañeros de concurso «por acoso», tal y como explicó este miércoles en una entrevista publicada por la revista Lecturas.

En el primer programa, emitido el domingo pasado, ya se vieron algunos roces, como el protagonizado con Santiago Segura, que le espetó a Dell'Atte que «hay una gran diferencia entre mandar y ser una mosca cojonera». Pullas normales en este tipo de 'talents' que no dejan de producirse fruto de la presión y la competitividad de algunos de los participantes, pero que en esta ocasión parecen haber ido a más.

«Me estoy despertando ahora y está siendo un gran 'shock', un gran trauma. Me he tomado muy seriamente este programa. Lo he pasado muy mal. Me he dejado la piel», asegura dolida la italiana en la mencionada entrevista.

Lo normal en este tipo de casos es que el desarrollo del programa, ya grabado en su totalidad antes de su estreno, acalare los motivos de Dell'Atte. Por el momento despeja una de las dudas surgidas durante su presentación a los medios la semana pasada, cuando otra concursante, Carmen Lomana, y ella, ni siquiera se miraron a la cara delante de toda la prensa especializada en televisión.

Mientras la polémica le rodea, el programa producido por Shine Iberia alcanzó un 24,7% de share con casi 3 millones de espectadores (2.944.000), alzándose como líder indiscutible de la noche y logrando el mejor estreno de su historia.