Broncano lanza un mensaje a Melody: «No nos vamos a disculpar en ningún momento» «Utilizar la carta de la salud mental porque no has quedado en Eurovisión como querías creo que banalizar los problemas de un montón de gente», ha dicho el presentador de 'La Revuelta'

P. Álvarez Gijón Martes, 27 de mayo 2025, 23:36 Comenta Compartir

David Broncano se ha enfadado con Melody por las palabras que la 'diva' le dedicó a 'La Revuelta' durante la polémica rueda de prensa que dio el lunes. La artista consideró que el programa bromeó con la salud mental y se sintió ofendida por las bromas del presentador y de Jorge Ponce. El humorista, sabedor de que a veces se les «calienta un poco la boca», volvió a ver el fragmento emitido la pasada semana en el que explicaba que la cantante les había dejado tirados prácticamente en el último momento. «Anoche lo miré y ahí es cuando me enfadé un poco más», ha contado este martes. «Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento», ha asegurado.

«Entiendo que se haya puesto nerviosa porque tiene mucha presión, pero nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera. De hecho, acabo diciendo: 'espero que te recuperes'», ha comenzado explicando para posteriormente afear que Melody haya aludido a la salud mental. «Utilizar la carta de la salud mental porque no has quedado en Eurovisión como querías creo que banalizar los problemas de un montón de gente que sí que tiene problemas de salud mental», ha dicho muy serio.

«En lo personal con Melody, siempre he tenido mucho trato con ella. Me duele que haya pasado esto. Supongo que ahora irá a otros programas, pero está invitada a venir», ha zanjado.

Condena a lo ocurrido en Palestina

Broncano también se ha hecho eco del silencio de Melody sobre el conflicto en Palestina —recordemos que la artista no quiso pronunciarse sobre «temas políticos» porque, dijo, le estaba prohibido por contrato, aunque lo único que no está permitido es que la canción hable sobre estas cuestiones—. «Lo que está pasando en Palestina va más allá de la política. Condenar lo que está pasando allí no es una cuestión política sino de humanidad», ha dicho para después arrancar una gran ovación del público.