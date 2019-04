Chelo García-Cortés, a 'Supervivientes 2019' con Isabel Pantoja Chelo, en Telecinco. / Telecinco La periodista y la tonadillera siempre han sido grandes amigas CARLA COALLA Lunes, 15 abril 2019, 22:20

Por fin cumplirá Chelo García-Cortés su sueño de convertirse en concursante de un reality. Y será, ni más ni menos, que en 'Supervivientes 2019', y de la mano de Isabel Pantoja, la gran sorpresa de esta edición. «Me he preparado de muchas maneras, he aprendido a pescar, he aprendido a hacer fuego, intentosaber mantenerlo... pero lo que más puede preocupar es la supervivencia. Será complicada pero yo la haré más fácil. Seré súper clara, diré lo que me gusta y lo que no pero, sobre todo, voy a vivir la mejor experiencia de mi vida. Llevo mucho tiempo esperando», ha declarado.

Su fichaje casi parecía predecible después de que se confirmase que Isabel Pantoja sería concursante de 'Supervivientes 2019'. De hecho, incluso algunas voces hablaron de que habría sido una condición de la artista para viajar a Honduras y sumergirse en una de las aventuras más sorprendentes de su vida.

Isabel Pantoja y Chelo García-Cortés estarán acompañadas de un buen número de rostros conocidos, aunque de momento se desconoce el nombre de algunos de los concursantes que participarán en 'Supervivientes 2019'. Entre ellos, estarán Omar Montes (exnovio de Chabelita); Carlos Lozano y Mónica Hoyos, expareja sentimental; Colate, exmarido de Paulina Rubio; Dakota, participante de 'Hermano Mayor'; o el 'youtuber' Otto Vans serán las caras que pronto veremos llegar a Cayos Cochinos, aunque por el momento la principal cadena de Mediaset España no ha confirmado cuál será la fecha del estreno del esperado reality.