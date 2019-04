Got Talent: Cynthia Zebaze, la emigrante que llegó a Gijón buscando un futuro, hace historia en la televisión La cantante camerunesa residente en Gijón, Cynthia Zebaze / Arnaldo García La gijonesa no se proclamó campeona en el programa Got Talent pero fue una de las más votadas del concurso. Regresa a su ciudad con la petición hecha por la alcaldesa Carmen Moriyón de que actúe en la ciudad EL COMERCIO Gijón Martes, 30 abril 2019, 02:17

No ha se ha proclamado ganadora en el plató de Got Talent pero sí lo es para toda una ciudad. Gijón, la ciudad en la Cynthia Zebaze decidió definitivamente buscar un futuro tras dejar Camerún en patera, estaba muy pendiente este lunes de las televisiones para seguir la final del programa de talentos de Telecinco en la que su vecina podría proclamarse ganadora. Pese a que quedó entre los finalistas, finalmente fueron los integrantes de la Murga Zeta Zeta quienes lo consiguieron. Pero la experiencia y el reconocimiento que ha recibido Cynthia ya no se lo quita nadie. Lo empezó a acariciar desde su primera actuación en el programa y la repercusión que obtuvo. Con su prodigiosa voz, conquistó a los espectadores, al jurado formado por Paz Padilla, Eva Isanta, Edurne y Risto y a su ciudad. Ayer era sus amigas de la casa de acogida de la guía, en Gijón, quienes se lo recordaban en un mensaje emitido en el programa después de su actuación. Unas palabras de ánimo a las que sucedieron el mensaje de la alcaldesa, Carmen Moriyón, quien invitó a Zebaze a actuar en el futuro en algún escenario de la ciudad. «Sería un honor para nosotros contar contigo. Te esperamos con los brazos abiertos», dijo la regidora.

'Descubrió' su voz en Gijón

Desde que pisó el escenario de 'Got Talent', deslumbró. Su extraordinaria voz de soprano puso al público en pie. «Lo tuyo es un don», dijo Risto Mejide. Y después vino la dura historia: residente desde hace tiempo en Gijón, esta bioquímica llegó a España desde Camerún en patera y fue en la ciudad asturiana donde descubrió su talento. «Me metí en un coro, me probaron y me metieron como solista», aseguró

Esta noche no le han faltado ánimos momentos antes de que se iniciase el programa. Entre ellos, una vez más, el de la alcaldes quien, a través de Twitter, le envió todo su apoyo haciéndose eco de una entrevista realizada por EL COMERCIO.