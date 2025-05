Los invitados de esta semana de 'El Hormiguero': dos actrices, una cantante, un presentador y una gran incógnita El programa de Pablo Motos aún no ha desvelado nada sobre lo que ocurrirá el miércoles

'El Hormiguero' regresa esta semana con dos de las mejores actrices del país y una gran incógnita. El programa de Antena 3 no ha desvelado quién será su invitado del miércoles, día en el que comienza el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Una posible suspensión de 'El Hormiguero' podría estar detrás de este hecho, aunque teniendo en cuenta que el espacio de Pablo Motos se emitió incluso el día del apagón, no es descabellado pensar que el presentador esconda un as en la manga.

Lunes, 5 de mayo: Hiba Abouk y Belinda Washington

Ampliar Belinda Washington y Hiba Abouk. Antena 3

Las actrices Hiba Abouk y Belinda Washington irán a divertirse a 'El Hormiguero' este lunes para presentar 'Eva & Nicole', la serie que se estrena en 'prime time' en Antena 3 el jueves 8 de mayo, que narra la historia de dos poderosas mujeres de la jet set marbellí enfrentadas en los años 80 y con un pasado común que les persigue.

Martes, 6 de mayo: Roberto Brasero

Ampliar Roberto Brasero. Antena 3

El martes será el turno de un gran conocido de la casa: Roberto Brasero. El 'hombre del tiempo' de Antena 3 presentará su nuevo libro 'Pequeña historia del clima'. En sus páginas Brasero explica de forma didáctica y amena cómo ha cambiado el clima, desde los orígenes del planeta hasta hoy.

Miércoles 7 de mayo: una incógnita

'El Hormiguero' aún no ha desvelado qué ocurrirá en el programa el miércoles de esta semana.

Jueves 8 de mayo: Edurne

Ampliar Edurne. Antena 3

Edurne regresará a 'El Hormiguero' para presentar en exclusiva su próxima canción. Además, desvelará los entresijos de la nueva temporada de 'La voz kids', donde se estrena en como 'coach'.