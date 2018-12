Ketama en 'El Hormiguero': «Volvemos tras el coma de Antonio Carmona» Ketama visita 'El Hormiguero'. / Antena 3 El grupo musical ha presentado, en primicia, su nuevo single CARLA COALLA Martes, 4 diciembre 2018, 22:44

Son uno de los grupos más recordados del panorama musical nacional, y es que hablar de los Ketama es hablar de historia viva de la música. Llevaban años separados y ahora vuelven, con la energía y las ganas de siempre, con mucha música, simpatía y buen gusto, pero sobre todo con todas las ganas de comerse en el escenario. Así lo van a demostrar en su nueva gira, de la que ya han anunciado las fechas y lugares de una forma tan personal como su estilo: cantando. Con una improvisada canción en 'El Hormiguero', con Pablo Motos apoyando con la guitarra y cantando y tocando como si no hubiera pasado el tiempo, como si nunca se hubieran ido.

Los Ketama no solo le han concedido a 'El Hormiguero' la primicia de no estrenar su nuevo single hasta su visita de esta noche al programa presentado por Pablo Motos, sino que también han dado la exclusiva de que cuentan con la colaboración de Jorge Drexler y Pablo Alborán, dos de los músicos más aplaudidos del momento. Incluso ha habido tiempo para las confesiones, ya que el grupo le ha contado a Motos que decidieron reunirse a raíz de que Antonio Carmona superase el problema médico que lo llevó a un coma inducido del que pudo no haber salido. «Volvemos tras el coma de mi colega«, han dicho entre risas, sabedores de que los malos momentos ya son historia. Ahora les toca disfrutar, de la vida, de la música. Y a nosotros de Ketama.