El mensaje de Santiago Segura sobre el triunfo de Ona Carbonell en MasterChef Celebrity Ona Carbonell, con su trofeo de ganadora de 'MasterChef Celebrity'. / TVE El cineasta apoya a la nadadora, cuya victoria en el concurso de TVE1 ha sido muy criticada EL COMERCIO Gijón Martes, 27 noviembre 2018, 19:59

El triunfo de la nadadora Ona Carbonell en la tercera edición de Masterchef Celebrity (TVE) frente a la actriz Paz Vega no ha estado exento de polémica. Muchos han criticado que se haya concedido el premio de 75.000 euros a la deportista, que recibió formación como cocinera en el prestigioso Celler de Can Roca, considerado uno de los mejores restaurantes del mundo, propiedad de los hermanos Roca. Ella se ha defendido asegurando que «el menú lo inventé yo y lo practiqué cinco veces antes de la final», pero no ha sido la única en reivindicar su éxito.

Santiago Segura, que ha participado en esta edición del popular 'talent' culinario, ha defendido la decisión del jurado y el formato a través de un rotundo mensaje en Instagram. «He oído que tenía que haber ganado Paz, o que tenía que haber ganado Boris, o Maria, o Óscar... que el concurso es injusto, que Ona se había preparado en Can Roca... que si sus platos eran remedos de platos de estrella Michelin...», comienza el realizador, quien invita a «verlo todo con perspectiva».

Y en ese ejercicio, sentencia: «Esto es un concurso televisivo (para mi gusto de los más serios y mejor realizados que hay) y no se puede contentar a todos, pero podéis tener claro que Ona es una gran ganadora, disciplinada, estudiosa, trabajadora, sensible y creativa como la que más. Así que, disfrutemos de lo que nos hemos divertido, celebremos a nuestra campeONA y esperemos con ganas la siguiente edición».