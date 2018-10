'Pasapalabra': el asturiano Fran González falla en una pregunta sobre su tierra No fue capaz de responder correctamente en una prueba relacionada con el descenso del Sella CARLA COALLA Lunes, 15 octubre 2018, 21:50

Es uno de los concursantes con más bagaje en 'Pasapalabra', el concurso presentado por Christian Gálvez. El asturiano Fran González se ha convertido en una gran apuesta para el formato, pues su pericia le ha valido un recorrido que, de acuerdo a este tipo de participaciones, habría de acabar con la obtención del ansiado bote.

Pero esta tarde Fran ha cometido un error que no ha pasado inadvertido para los espectradores, ya que la temática no podía resultarle más favorable. Se trataba de la prueba en la que los concusantes han de encontrar en un panel de letras, como si de una sopa de letras se tratara, unos términos que tienen relación con un tema que se les da previamente. En este caso, 'Descenso del Sella' era el contenido clave. Después de que uno de los invitados que han acompañado a Fran esta tarde, Miguel, diera con el primer término, él no fue capaz de encontrar ninguno más, teniendo que recurrir al archiescuchado «Pasapalabra».

Fran ha contado hoy con 60 segundos más para superar el rosco y hacerse con el bote, mientras que su contrincante, Luis, ha conseguido sumar 62. Una diferencia de «solo dos segundos», como ha recordado Gálvez, que no ha medrado para nada los ánimos del asturiano, que ha vuelto a demostrar su superioridad: «A tres de un millón ciento cuarenta mil eurazos», decía Fran, ilusionado, aunque tampoco en esta ocasión ha conseguido hacerse con el bote. Eso sí, ha logrado superar a su contrincante y seguir en el programa.