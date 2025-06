Pelayo Díaz sorprende antes de la gran final de 'Supervivientes 2025' con una confesión sobre Montoya: «Notaba una obsesión»

N. V. Domingo, 15 de junio 2025, 10:50 Comenta Compartir

La gran final de 'Supervivientes 2025' está a la vuelta de la esquina. El próximo 17 de junio las instalaciones de Mediaset se visten de gala para recibir a los cuatro finalistas y proclamar el nombre del ganador de la edición. Montoya, Anita Williams, Borja González y Álvaro Muñoz Escassi... Uno de ellos será el ganador. Entre tanto, el asturiano Pelayo Díaz, que fue un duro rival para sus compañeros, acudió al programa '¡De Viernes!' para comentar cómo ha sido su paso por el concurso. El estilista, que ha sido uno de los participantes más comentados de la edición, sorprendió al público con unas declaraciones sobre Montoya que han generado un intenso debate.

«Hubo momentos en los que pensé que yo le gustaba. A veces me pregunté si Montoya era gay y yo le gustaba», afirmó el diseñador. Pelayo explicó que, desde el inicio del concurso, sintió una fijación por parte de Montoya que le resultó desconcertante. «Notaba una obsesión, una fijación que solo he sentido con personas con las que he acabado acostándome», añadió, asegurando que su percepción no era fruto de una simple enemistad, sino de una dinámica que le resultaba familiar. «Es una sensación... Partimos de que yo tengo muy mal radar, yo nunca sé ni me pregunto quién es, ni con quién le gusta a la gente acostarse, no es de mi incumbencia», aclaró.

Mientras Montoya aún permanece en Honduras como finalista, Pelayo ha dejado claro que su convivencia con él fue complicada y que, pese a los roces, ha preferido mantener la distancia. Es más, sobre su confesión, quiso dejar claro que no es algo que tenga presente: «No he vuelto a pensar en ello». «Afortunadamente, he pensado lo justo en él, he tenido que dirigirme a él lo justo porque creo que, a parte de no tener conversación, no tiene educación, entonces he mantenido con él las conversaciones justas y en lo que respectaba al programa», zanjó.

