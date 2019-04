La madre de María José Campanario, ¿a 'Supervivientes 2019'? La madre de María José Campanario visita 'Sálvame Deluxe'. / Telecinco La información la ha dado Gustavo González, que ha sido desmentida categóricamente por la protagonista de la noticia y por la propia productora del programa de Telecinco CARLA COALLA Lunes, 8 abril 2019, 20:42

«Me da la risa», ha dicho Remedios Torres a los colaboradores de 'Sálvame' cuando le han preguntado sobre la noticia publicada sobre su posible fichaje por 'Supervivientes 2019'. Pero ella no ha sido la única que ha desmentido la información proporcionada por Gustavo González, sino que también la productora ha asegurado que «ni siquiera se lo han ofrecido».

Un nuevo golpe para Gustavo González, que ha asegurado que quiere dejar de ser personaje, pero que ha vuelto a despertar las críticas de sus compañeros ante esta noticia que han calificado de «falsa». Sobre todo Belén Esteban ha sido la que se ha posicionado en su contra, criticando que «todo lo que escribe es de este tipo», insinuando que no sabe más que publicar invenciones. Esteban incluso ha ido más allá, y ha dicho que se alegra de no haberlo invitado a su boda, por las consecuencias que podría tener su asistencia al enlace. «Lo que te he dicho hoy te lo diré mañana en la cara», ha asegurado mirando a cámara y terminando su alegato con una sonora carcajada.

Una noticia más surgida al calor de la espectación existente en torno a los concursantes de 'Supervivientes 2019'. Nombres como el de Chelo García-Cortés o Isabel Pantoja han sonado como posibles supervivientes, aunque por el momento los únicos confirmados son Colate Vallejo-Nájera, expareja sentimental de Paulina Rubio, Omar Montes y Dakota Tárrega, polémica participante de 'Hermano Mayor'.