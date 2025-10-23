Si buscas una solución funcional para mesitas auxiliares y proyectos DIY, estas patas plegables son tu opción

Redacción De Tiendas Jueves, 23 de octubre 2025, 09:09 Compartir

La versatilidad y el diseño funcional se combinan en las patas plegable WANLIAN. Fabricadas en hierro resistente, estas patas incorporan un sistema de bisagras autoblocantes que facilita su apertura y cierre, aportando seguridad y estabilidad a cualquier mueble donde se instalen. Su estilo moderno tipo "hairpin" y el acabado sin tratar ofrecen una base neutra, adecuada para proyectos DIY o para renovar mesas, mesillas de noche o soportes para portátil con un toque contemporáneo.

Uno de los puntos diferenciadores de las patas es su capacidad de adaptación a diferentes entornos: desde cocinas y oficinas hasta caravanas, barcos o pequeños talleres. Su mecanismo de plegado permite ahorrar espacio y facilita el almacenamiento, mientras que la instalación mediante tornillos resulta sencilla incluso para quienes no tienen experiencia en bricolaje. Con una capacidad máxima de carga de 15 kg por conjunto, estas patas están pensadas para muebles ligeros y de uso flexible, representando una alternativa funcional para quienes priorizan la funcionalidad y el ahorro de espacio sin renunciar a la estética.

La combinación de materiales duraderos y un diseño pensado para el uso diario hacen de estas patas plegables una opción interesante para quienes desean crear o transformar muebles a medida. Además, su formato compacto y peso reducido permiten transportarlas fácilmente y adaptarlas a diferentes necesidades, posicionando a las patas WANLIAN como una alternativa sólida dentro del mercado de accesorios para mobiliario plegable y multifunción.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LAS PATAS PLEGABLES WANLIAN

Uno de los elementos más relevantes es el sistema de bisagras autoblocantes, que facilita el plegado y desplegado de las patas de forma segura. Este mecanismo asegura que las patas permanezcan firmes cuando están abiertas, evitando cierres accidentales, y permite un almacenamiento compacto cuando no se utilizan.

La instalación mediante tornillos es sencilla, lo que permite un montaje rápido incluso para personas con poca experiencia en bricolaje. Además, su tamaño compacto (20 x 2 mm por pata) y el formato de cuatro piezas favorecen la adaptación a distintos tipos de muebles y espacios reducidos.

Patas plegables para mesa con bisagras autoblocantes

